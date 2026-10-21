Mardin’de koruyucu ailelerin sağlık erişimini kolaylaştıracak protokol

Mardin'de koruyucu aile hizmetlerine yönelik sağlık protokolü imzalandı

Mardin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında, koruyucu aile hizmetlerine ilişkin bir iş birliği protokolü imzalandı. İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen törende protokol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan ile İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz tarafından parafe edildi.

protokolün kapsamı:

Protokolün temel amacı, koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocuklar ile koruyucu ailelerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak. Bu çerçevede koruyucu aile adayları ve mevcut koruyucu ailelerin sağlık değerlendirmelerinin yapılması, koruyucu aile yanındaki çocukların muayene, tetkik ve tedavi süreçlerinin hızlandırılması ve sağlık hizmetlerinin koordineli yürütülmesi hedefleniyor.

uygulamada öne çıkan noktalar:

Protokol kapsamında ailelerin heyet raporu alım süreçlerinde ekonomik yüklerin azaltılması öncelikli madde olarak yer aldı. Ayrıca muayene, tetkik ve tedavi süreçlerinin hızlandırılması için kurumlar arası yönlendirme ve önceliklendirme mekanizmalarının işletilmesi planlanıyor.

yetkililerin açıklamaları:

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan törende yaptığı konuşmada, koruyucu aile hizmetinin yaygınlaştırılmasına yönelik önemli bir adım attıklarını belirtti. Karaarslan, "Amacımız, koruyucu aile hizmet modelinden faydalanmak isteyen ailelerimizin heyet raporu alım sürecinde ücret ödememesiydi. İl Sağlık Müdürümüz de bu konuda seve seve protokol imzalayacağını ifade etti." dedi.

Karaarslan konuşmasında ildeki durumu da paylaştı: "Mardin’de 36 koruyucu ailemiz bulunuyor. Bu ailelerin yanında 56 çocuğumuz hizmetten yararlanıyor. Bakanlığımızın birinci önceliği, çocuğun ebeveyninin yanında yetişmesidir. Bu hizmet modeliyle çocuklarımızın kurumlarda değil, aile ortamında yetişmesini amaçlıyoruz."

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz ise kurumlar arası iş birliğine vurgu yaparak, "Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzle protokol imzalayacağız. Bu anlamda verdikleri desteklerden dolayı Müdürümüze teşekkür ediyorum. Protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokolün yerel düzeyde koruyucu aile hizmetlerinin sağlık boyutunu güçlendirmesi ve hizmetlere erişimde yaşanan dar boğazların giderilmesi bekleniyor. Uygulama sürecinde sağlık değerlendirme, yönlendirme ve tedavi süreçlerinin koordinasyonu öncelikli olarak izlenecek.

Mardin'de koruyucu aile hizmetleri için sağlık protokolü imzalandı