Çalışanlarıyla omuz omuza: Çarşamba ticaret borsası 35. yılda hedefleri büyütüyor

Çarşamba Ticaret Borsası, kuruluşunun 35. yılını düzenlenen bir programla kutladı. Törene borsa yönetimi, meclis üyeleri ile Yüksek İstişare Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri katıldı. Etkinlikte hem geçmişe dönük bir değerlendirme yapıldı hem de önümüzdeki döneme ilişkin hedefler paylaşıldı.

kutlama ve katılımcılar:

Programda Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, yönetim ve meclis üyeleriyle birlikte hazır bulundu. Katılımcılar, borsanın kuruluşundan itibaren geçen 35 yıllık süreçte elde edilen birikim ve deneyimi vurguladı. Törende emeği geçen önceki başkanlar, görev yapan üyeler ve çalışanlara teşekkür edildi ve dayanışma mesajları öne çıktı.

birikimden geleceğe: mesajlar ve hedefler:

Başkan Kazım Yılmaz, 35. yılın yalnızca geride kalan başarıları anmak için değil, aynı zamanda geleceğe dönük hedefleri ortaya koymak için de önemli olduğunu söyledi. Yılmaz, "35 yıllık birikimimizi geleceğe taşıyacağız" ifadesiyle birlik ve beraberliğin altını çizdi. Borsa temsilcileri, bölge ekonomisine ve tarımsal üretime sağlanan katkıların sürdürüleceğini, üyelerin ve üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edileceğini belirtti.

Etkinlikte ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi hedeflenen projelerin genel hatlarına değinildi. Bu projelerin; üreticilerin desteklenmesi, pazarlama ve lojistik imkanlarının güçlendirilmesi ile bölgesel ekonomik büyümeye katkı sağlamayı amaçladığı ifade edildi. Katılımcılar, geçmiş deneyimin sağladığı avantajla yeni dönemde daha etkin adımlar atılacağında hemfikir oldu.

Kutlama programı, Çarşamba Ticaret Borsası içinde süregelen iletişim ve dayanışmanın bir göstergesi olarak değerlendirildi. Yönetim kurulu ve meclis tarafından yapılan vurgular, borsanın hem üyelerine hem de bölge tarımına yönelik hizmet anlayışını ön plana çıkardı. Önümüzdeki dönemde atılacak adımların, borsanın 35 yıllık mirasını koruyup geliştirmeye odaklanacağı belirtildi.

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 35. YILINI KUTLUYOR