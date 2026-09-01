Çalışma ve yaşam koşulları konuşuldu: mevsimlik tarım işçileri için yeni adımlar planlandı

Mevsimlik tarım işçileri için METİP değerlendirme toplantısı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik yürütülen çalışmalar Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) çerçevesinde değerlendirildi. Toplantı, Çarşamba Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi ve kurum temsilcileri ile yerel yöneticiler bir araya geldi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ile ilgili kurum amirleri katıldı. Katılımcılar, mevsimlik işçilerin karşılaştığı sorunları ve mevcut uygulamaların etkililiğini ele alarak, sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda ihtiyaçların nasıl karşılanacağı üzerinde durdu.

Toplantıda ele alınan başlıca konular:

Görüşmelerde öncelikle işçilerin çalışma şartları, barınma ve sağlık hizmetlerine erişim gibi temel ihtiyaçlar masaya yatırıldı. Ayrıca kamp ve konaklama koşullarının iyileştirilmesi, iş güvenliği önlemlerinin güçlendirilmesi ve saha denetimlerinin yaygınlaştırılması gibi konular değerlendirildi. Kurumlar arası bilgi paylaşımı ve saha koordinasyonunun artırılmasına özel önem verildi.

Atılması planlanan adımlar:

METİP kapsamında yürütülecek çalışmalarda, ilgili kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve uygulamaların daha etkin kılınması hedefleniyor. Toplantıda, ihtiyaç tespiti, koordineli saha çalışmaları ve izleme mekanizmalarının geliştirilmesi üzerinde duruldu. Bu adımların, mevsimlik tarım işçilerinin daha sağlıklı ve uygun koşullarda çalışmasına katkı sağlaması bekleniyor.

SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN KOŞULLARI METİP TOPLANTISINDA ELE ALINDI.