Eskişehir'de tezgahlar balık bolluğuyla ucuzluk sinyali veriyor

Balık sezonunun açılmasıyla Eskişehir Balıkçılar Çarşısı'nda tezgâhlar hareketlendi. Esnaf Selahattin Arslanbenzer, denizlerde nadir görülen bir bolluk yaşandığını belirterek fiyatların bugün itibarıyla gerilediğini ifade etti.

denizlerdeki beklenmeyen bolluk:

40 yıllık sektörel deneyimine vurgu yapan Selahattin Arslanbenzer, normalde hamsi ile palamutun aynı sezon aynı yoğunlukta görülmesinin olağan olmadığını söyledi. Arslanbenzer, 'Her sene böyle balık bolluğu olmaz, bu sene çok farklı bir sezon yaşayacağız. Palamut her 3-4 senede bir çıkar ve çıktığında hamsiyi kovalardı. Bu sene Allah'ın hikmeti neyse, hem hamsi hem de palamut gerçekten çok bol' dedi.

tezgâhlarda fiyatlar ve tür dağılımı:

Denizlerdeki bolluğun tezgâhlara doğrudan yansıdığını vurgulayan Arslanbenzer, yerli ürünün ithal olandan daha ekonomik olduğunu belirtti. Buna göre yerli palamutun kilosu 150 liraye kadar gerilerken, ithal olduğu belirtilen Norveç palamutunun kilosu yaklaşık 450 lira seviyesinde kalıyor. Hamsinin kilosu ise 250 lira olarak satılıyor.

Tezgâhlarda çupra ve levrek de yerini korurken, sardalyanın mevsiminde ve yağlı olması nedeniyle bol olduğuna dikkat çekildi; sardalya kilosu da 150 lira olarak bildirildi. Esnaf, zaman zaman ürün fazlası olduğunda indirime gidildiğini aktardı.

Arslanbenzer, balığın sağlıklı ve ekonomik bir besin kaynağı olduğunu belirterek, '1 kilo balıkla 4 kişilik bir aile rahatlıkla doyar' ifadesini kullandı ve balığı 'hilesi hurdası olmayan tek yemek' olarak nitelendirdi. Son söz olarak esnaf, bu sezon vatandaşın balığa doyacağını öngördü.

SELAHATTİN ARSLANBENZER