Eskişehir'de yeni adli yıl açılışı: Can Tuncay yargı mensuplarıyla bir arada

Eskişehir'de yeni adli yıl töreni

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Mücahit Gülşen ile birlikte Eskişehir Adliyesi'ni ziyaret ederek yeni adli yıl açılış programını başlattı. Heyet, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Ferhat Deniz'e yeni görevinde başarı dileklerini iletti ve adliye yetkilileriyle görüştü. Ziyaretin ardından Bakan Yardımcısı Tuncay, Eskişehir Adliyesi Anı Defteri'ni imzaladı ve düşüncelerini not etti.

toplantıdaki temaslar ve karşılıklı görüş alışverişi:

Yunus Emre Konferans Salonu'nda düzenlenen programda hâkim ve Cumhuriyet savcılarıyla bir araya gelen Bakan Yardımcısı, yargı mensuplarının görüş ve taleplerini dinledi, yöneltilen soruları yanıtladı. Toplantı, uygulamadaki zorlukların paylaşılması ve çözüm arayışlarının ele alındığı bir platform işlevi gördü; katılımcılar, yerel uygulamalar ve iş yükü konularında bilgi alışverişinde bulundu.

UYAP AI ve Alo Adalet 135'in yargıya katkıları:

Toplantıda, UYAP AI kapsamında yapay zekâ teknolojilerinin yargı süreçlerinde kullanımı ve bunun etkin, hızlı yargılamaya sağlayacağı katkılar değerlendirildi. Ayrıca vatandaşların adalete daha hızlı ve kolay erişimini amaçlayan Alo Adalet 135 hizmeti hakkında görüşler paylaşıldı; katılımcılar bu tür uygulamaların erişilebilirlik ve işlem hızına olumlu etkilerini vurguladı. Programda, yeni adli yılın ülkeye, millete ve yargı camiasına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Ziyaret ve toplantılar, hem idari hem de teknolojik gelişmelerin takip edildiğini gösterdi; yargı içi iletişim ve hizmetlere erişim odaklı yaklaşım öne çıktı.

ESKİŞEHİR'DE YENİ ADLİ YIL AÇILIŞ PROGRAMI, ADALET BAKAN YARDIMCISI CAN TUNCAY'IN ZİYARETİYLE BAŞLANDI