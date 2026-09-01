Şahinbey meclisi eylülde yedi maddeyi komisyonda değerlendirdi

Şahinbey belediye meclisi eylül ayı birinci birleşimini gerçekleştirdi

Şahinbey Belediye Meclisinin eylül ayı 1. birleşimi, Meclis Başkan Vekili Cuma Güzel başkanlığında saat 14.00'te Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantı, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti.

Toplantı detayları:

Yoklamanın tamamlanmasının ardından meclis tutanak özetleri üzerinde oylama gerçekleştirildi ve gündeme geçildi. Oturumda gündeme alınan maddelerin incelenmesi ve komisyonlara havalesi konularına öncelik verildi.

Gündem ve komisyon havaleleri:

Gündeme alınan 7 madde değerlendirmeye alındı; bunların 6'sı İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 1'i Plan Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Havale kararları, söz konusu maddelerin ilgili komisyonlarda ayrıntılı olarak ele alınması amacıyla alındı.

Bir sonraki oturum:

Şahinbey Belediye Meclisi, birinci oturuma son vererek Eylül ayı 2. oturumunu 04 Eylül 2026 Cuma günü saat 16.00'da yapmayı kararlaştırdı.

ŞAHİNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI 1. BİRLEŞİMİ ŞAHİNBEY BELEDİYESİ MECLİS BAŞKAN VEKİLİ CUMA GÜZEL BAŞKANLIĞINDA SAAT 14.00’DA BELEDİYE MECLİS SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.