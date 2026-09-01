Birecik'te 2026-2027 adli yılı törenle açıldı

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen törenle 2026-2027 adli yılı resmen başlatıldı. Açılış programı kapsamında adliye çevresinden çok sayıda temsilci bir araya geldi.

katılımcılar ve protokol:

Programa Birecik Kaymakamı Osman Şahin'in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Emre Us, Adalet Komisyonu Başkanı Emre Karaca, Cumhuriyet savcıları, hakimler, Birecik Barosu temsilcisi, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

vurgu: etkin ve adil yargı hizmeti:

Yeni adli yılın başlaması dolayısıyla konuşan Kaymakam Osman Şahin ve Cumhuriyet Başsavcısı Emre Us, yargı hizmetlerinin etkin ve adil bir şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Program, yapılan konuşmaların ardından düzenlenen kokteyl ile sonlandırıldı.

BİRECİK’TE ADLİ YIL AÇILIŞ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ