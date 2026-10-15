Çamardı'da foto safari: doğanın ışığı kadraja düşecek

Çamardı foto safari ile görsel bir arşiv oluşturuyor

Niğde’nin doğal güzellikleriyle bilinen Çamardı ilçesi, 27 Ekim-1 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek Foto Safari etkinliğine ev sahipliği yapacak. Çamardı Kaymakamlığı, Çamardı Belediyesi ve Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) iş birliğiyle gerçekleştirilecek organizasyon, "Doğanın Işığında Çamardı" sloganıyla ilçe sınırları içindeki doğa, tarih ve kırsal yaşamı fotoğraf sanatı aracılığıyla tanıtmayı amaçlıyor.

etkinliğin kapsamı ve hedefleri:

Etkinlik süresince amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, Çamardı'nın dağ manzaralarını, doğal varlıklarını, tarihi yapılarını, mimarisini, kırsal yaşamını ve yöresel kültürel öğelerini farklı noktalarda fotoğraflayacak. Yarışma sonucunda seçilecek eserlerle ilçenin tanıtım çalışmalarında kullanılabilecek nitelikli bir görsel arşiv oluşturulması hedefleniyor. Fotoğraf çekimleri 27 Ekimde başlayacak ve katılımcılar eserlerini organizasyon kapsamında belirlenen kurallar doğrultusunda yükleyecek.

ödüller, katılım koşulları ve değerlendirme:

Yarışmada toplam 190 bin TL ödül dağıtılacak. Birinciye 40 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye 20 bin TL verilecek; ayrıca jüri tarafından sergilenmeye değer bulunan 20 fotoğraf için kişi başı 5 bin TL olmak üzere toplam 100 bin TL sergileme bedeli ödenecek. Seçici Kurul ve Organizasyon Komitesi üyeleri ile bunların birinci dereceden yakınları dışında, 18 yaşından büyük amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılar katılabilecek. Her katılımcı en fazla 5 fotoğraf ile yarışmaya başvurabilecek.

Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların 27 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında Çamardı ilçe sınırları içinde çekilmiş olması zorunlu. Fotoğraf makinesi, cep telefonu ile çekimler ve drone gibi insansız hava araçlarıyla yapılan çekimler kabul edilecek. Ancak yarışma şartnamesinde özgünlüğü korumaya dönük net kısıtlar yer alıyor: yapay zeka ile üretilen veya kısmen oluşturulan görseller kabul edilmeyecek, gerçekte bulunmayan kişi, nesne veya görüntü unsurlarının eklenmesine izin verilmeyecek.

Renk, kontrast, pozlama ve keskinlik gibi temel düzenlemeler yapılabilecek; fakat görüntünün gerçekliğini değiştiren müdahaleler, birden fazla fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan kolaj çalışmaları yarışma dışı tutulacak. Aynı zaman diliminde çekilen görüntülerden oluşturulan panoramik fotoğraflar ise değerlendirilebilecek.

jüri ve son başvuru:

Çamardı Foto Safari'de eserler, alanında deneyimli isimlerden oluşan 7 kişilik Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek. Jüri üyeleri olarak Burcu Önal, Fatih Kızılkaya, İbrahim Şimşek, Mehmet Aslan, Mustafa Seven, Osman Demirden ve Prof. Dr. Ozan Bilgiseren açıklandı. Son eser yükleme tarihi 1 Kasım 2026 saat 23.59 olarak belirlendi.

Altı gün sürecek organizasyonun, fotoğraf sanatına ilgi duyan katılımcıları Çamardı'da buluşturarak ilçenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

ÇAMARDI’NIN GÜZELLİKLERİ FOTOĞRAF KARELERİNE YANSIYACAK