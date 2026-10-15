Kilis'te müzik eğitimi güçleniyor: Ömer Kalaylı öğretmenlerle bir araya geldi

Kilis'te müzik eğitimi gündemi

Kilis Valisi Ömer Kalaylı başkanlığında düzenlenen toplantıda, il genelinde müzik eğitimine ilişkin ihtiyaçlar ve fırsatlar ele alındı. Toplantıya Vali Yardımcısı Eray Gürsoy ve İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz de katıldı. Görüşmelerde, çocukların sanatsal yeteneklerinin keşfedilmesi ve desteklenmesine yönelik adımlar öncelikli konu olarak belirlendi.

öne çıkan başlıklar:

Toplantıda üç ana alan üzerinde duruldu: müzik sınıflarının oluşturulması, okul içinde kullanılacak müzik odaları ve eksik olan enstrüman ihtiyaçları. Katılımcılar ayrıca öğretmenlerin mesleki gelişimi, ders dışı müzik etkinlikleri ve ailelerle iş birliği yollarını da değerlendirdi. Bu başlıklar, çocukların sanata yönlendirilmesini kolaylaştıracak altyapı ve program ihtiyaçlarını ortaya koydu.

uygulama ve takip:

Yetkililer, ihtiyaçların tespitine yönelik çalışma grupları oluşturulması ve okul düzeyinde önceliklendirme yapılması yönünde görüş birliğine vardı. Toplantıda alınan kararların uygulanması sırasında öğretmen desteğinin ve kaynak temininin önemine vurgu yapıldı. Ayrıca yerel paydaşlarla iş birliği ve okullar arası deneyim paylaşımının, müzik eğitiminde süreklilik sağlayacağı belirtildi.

Toplantı, Kilis genelinde müzik eğitimine yönelik somut adımlar atma hedefiyle sona erdi; uygulamaların izlenmesi ve gerektiğinde düzenlemeler yapılması için yetkililer süreci takip edecek.

KİLİS VALİSİ KALAYLI, MÜZİK ÖĞRETMENLERİYLE BİR ARAYA GELDİ