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Kilis'te müzik eğitimi güçleniyor: Ömer Kalaylı öğretmenlerle bir araya geldi

Vali Ömer Kalaylı, Eray Gürsoy ve İbrahim Açıkgöz'ün katıldığı toplantıda müzik sınıfları, müzik odaları ve enstrüman ihtiyaçları değerlendirilerek çocukların sanata yönlendirilmesi ele alındı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kilis'te müzik eğitimi güçleniyor: Ömer Kalaylı öğretmenlerle bir araya geldi

Kilis'te müzik eğitimi gündemi

Kilis Valisi Ömer Kalaylı başkanlığında düzenlenen toplantıda, il genelinde müzik eğitimine ilişkin ihtiyaçlar ve fırsatlar ele alındı. Toplantıya Vali Yardımcısı Eray Gürsoy ve İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz de katıldı. Görüşmelerde, çocukların sanatsal yeteneklerinin keşfedilmesi ve desteklenmesine yönelik adımlar öncelikli konu olarak belirlendi.

öne çıkan başlıklar:

Toplantıda üç ana alan üzerinde duruldu: müzik sınıflarının oluşturulması, okul içinde kullanılacak müzik odaları ve eksik olan enstrüman ihtiyaçları. Katılımcılar ayrıca öğretmenlerin mesleki gelişimi, ders dışı müzik etkinlikleri ve ailelerle iş birliği yollarını da değerlendirdi. Bu başlıklar, çocukların sanata yönlendirilmesini kolaylaştıracak altyapı ve program ihtiyaçlarını ortaya koydu.

uygulama ve takip:

Yetkililer, ihtiyaçların tespitine yönelik çalışma grupları oluşturulması ve okul düzeyinde önceliklendirme yapılması yönünde görüş birliğine vardı. Toplantıda alınan kararların uygulanması sırasında öğretmen desteğinin ve kaynak temininin önemine vurgu yapıldı. Ayrıca yerel paydaşlarla iş birliği ve okullar arası deneyim paylaşımının, müzik eğitiminde süreklilik sağlayacağı belirtildi.

Toplantı, Kilis genelinde müzik eğitimine yönelik somut adımlar atma hedefiyle sona erdi; uygulamaların izlenmesi ve gerektiğinde düzenlemeler yapılması için yetkililer süreci takip edecek.

KİLİS VALİSİ KALAYLI, MÜZİK ÖĞRETMENLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

KİLİS VALİSİ KALAYLI, MÜZİK ÖĞRETMENLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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