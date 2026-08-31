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Sinop parkında misafir balıkçıl, vatandaşların ilgisini topladı

Sinop'ta Gazi Caddesi yakınındaki parkta görülen balıkçıl kuşu, vatandaşların cep telefonlarına poz verdi; çocukların sevinci ve anların kaydı ilgi uyandırdı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 19:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sinop parkında misafir balıkçıl, vatandaşların ilgisini topladı

görüntü anı:

Sinop'ta, Gazi Caddesi yakınındaki bir parkta görülen balıkçıl kuşu, çevrede toplanan vatandaşların dikkatini çekti. Kuş bir süre bölgede kalarak çevresini dikkatle süzdü ve sakin hareketleriyle izleyenlerin ilgisini topladı.

vatandaşların tepkisi:

Parkta toplananlar cep telefonlarıyla anları kaydetmeye çalıştı; bazıları fotoğraf, bazıları kısa videolar çekti. Kuşu yakından gören çocukların sevinci çevrede neşeli anların yaşanmasına neden oldu.

kuşun ayrılışı:

Birkaç dakika boyunca bölgede kalan balıkçıl, ardından kanat çırparak uçarak gözden kayboldu. Geriye kalan görüntüler ise izleyenlerin cep telefonlarında kısa süreli bir hatıra olarak kaldı.

SİNOP’TA BİR SÜRE ÇEVREDE KALAN BALIKÇIL KUŞU, ÖZELLİKLE ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ÇEKERKEN RENKLİ...

SİNOP’TA BİR SÜRE ÇEVREDE KALAN BALIKÇIL KUŞU, ÖZELLİKLE ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ÇEKERKEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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