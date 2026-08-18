Cami önünde çıkan tartışma bıçaklı saldırıyla sonuçlandı

Cami önünde iddia edilen saldırı

Adıyaman'da, Hoca Ömer Mahallesindeki Hoca Ömer Camii önünde meydana geldiği iddia edilen olayda, Mustafa S. isimli genç, ablası ve eniştesi tarafından saldırıya uğrayarak sol kolundan bıçaklandı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddialara göre saldırı sırasında genç sol kolundan yaralandı.

Soruşturma ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu. İlk yardımı olay yerinde yapılan Mustafa S., daha sonra polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA ABLASI VE ENİŞTESİ TARAFINDAN BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADIĞI İDDİA EDİLEN GENÇ YARALANDI.