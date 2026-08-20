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Çamurdan dondurmaya: Gaziosmanpaşa'da çocuklar ve aileler şenlendi

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin Erdoğan Parkı'ndaki çamur atölyesinde 100 çocuk oynadı; Dondurma Festivali mahallelerde 12 Eylül'e kadar atölyeler, oyunlar ve dondurma sunuyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 17:09

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 17:23

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Çamurdan dondurmaya: Gaziosmanpaşa'da çocuklar ve aileler şenlendi

Belediye etkinlikleri mahalle hayatını canlandırdı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, çocuklar ve aileleri için düzenlediği etkinliklerle yaz programını sürdürdü. Çamur Atölyesi ve mahallelerde devam eden Dondurma Festivali hem eğlence hem de atölye çalışmalarıyla renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikler, çocuklara yönelik oyun alanları, görsel sanat aktiviteleri ve sahne programlarıyla desteklendi.

Çamur atölyesi:

Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda gerçekleştirilen Çamur Atölyesi'ne 3-6 yaş aralığındaki 100 çocuk katıldı. Minikler, aileleri eşliğinde çamurla dokunarak, yoğurarak ve elleriyle şekiller vererek oyun oynadı. Atölye, hem motor gelişimini desteklemeyi hem de çocuklara özgür bir oyun alanı sunmayı hedefledi. Ailelerin katılımıyla etkinlik yaklaşık 200'ü aşkın kişiyi bir araya getirdi; atölye sonrası çocuklar su oyun alanında eğlencenin tadını çıkardı ve dondurma ikramıyla serinledi.

Dondurma festivali programı:

Beşyüzevler Spor Tesisleri'nde yoğun ilgi gören Dondurma Festivali'nde eğlence parkurları, yüz boyama, kukla ve görsel sanat atölyeleri yer aldı. Müzik ve sahne etkinlikleriyle süren programa katılanlara Maraş dondurması ikram edildi. Etkinliklerde çocuklar için kaydıraklar, şişme oyun alanları ve çeşitli el sanatları atölyeleri sunuldu.

Festival programına katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, çocuklarla sohbet edip onlara dondurma ikram etti. Karadeniz, programların geçen yıldan bu yana verimli geçtiğini, festivalin mahalle mahalle 12 Eylül'e kadar devam edeceğini ve belediyenin çocuklara yönelik ücretsiz su parkı gibi imkanlarla ailelere destek sağladığını vurguladı. Karadeniz çalışmaların önceliğinin çocuklar ve hanımefendiler olduğunu belirterek, bu alandaki taahhütlerin yerine getirildiğini söyledi: "Çocuklarımız mutlu. Biz mutluyuz."

Ailelerin ve çocukların görüşleri:

Etkinliğe kardeşi ve çocuğuyla gelen Cemile Balaç, belediyenin düzenlediği programların çocuklara katkı sağladığını söyleyerek memnuniyetini dile getirdi. Annesiyle gelen Alperen Balaç, atölye ve konser programlarına katılacağını belirtti. Katılımcılardan Burak Koçhan kaydırakları ve dondurmayı çok beğendiğini ifade etti. Bihter Berçin ise daha önceki etkinliklerden de memnun kaldıklarını, sahne gösterileri ve ikramların ailelere keyif verdiğini anlattı.

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre festival kapsamında düzenlenen etkinlikler farklı mahallelerde 12 Eylül tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Etkinlikler, hem çocukların sosyalleşmesine hem de ailelerin mahalle yaşamına yönelik hizmetlere erişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ERAY KARADENİZ DONDURMA İKRAMINDA BULUNDU.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ERAY KARADENİZ DONDURMA İKRAMINDA BULUNDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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