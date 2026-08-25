Dolar 48,0967 +0,05%
Euro 56,1034 +0,00%
Bist 14.493,86 -0,05%
Altın Gram 7.247,09 -0,24%
EUR/USD 1,1662 -0,05%
Brent Petrol 90,11 -0,47%
--°

Çamurun içinde saatlerce mücadele eden at vinç yardımıyla kurtarıldı

Ardahan'da Kura Nehri kıyısında bataklığa saplanan at, ihbar üzerine AFAD ve ekiplerin vinç operasyonuyla kurtarılarak güvenli alana taşındı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:45

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 10:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Çamurun içinde saatlerce mücadele eden at vinç yardımıyla kurtarıldı

Kura Nehri kıyısında kurtarma operasyonu

Ardahan'da Kura Nehri kıyısındaki bataklık alanda otlatılırken çamura saplanan at, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı. Olay, hayvanın kendi çabasıyla bulunduğu yerden çıkamaması üzerine kısa sürede müdahale gerektirdi.

Olayın gelişimi:

İhbarı alan ekipler önce bataklığın yapısını ve zeminin güvenliğini değerlendirdi. Atın bulunduğu noktanın doğrudan müdahale için risk oluşturması nedeniyle, kurtarma planı kontrollü adımlarla hazırlandı. Vatandaşların yönlendirmesiyle yer tespiti yapıldı ve güvenlik önlemleri alındı.

Kurtarma çalışması ve sonuç:

AFAD ekiplerinin koordine ettiği operasyonda, uygun çekme noktaları belirlenip hayvana zarar gelmemesi için hareketler titizlikle planlandı. Vinç kullanılarak yapılan çekme işlemi sırasında ekipler hayvanın genel durumunu sürekli kontrol etti. Başarılı operasyon sonucu at, bulunduğu bataklıktan çıkarılarak güvenli alana taşındı.

Operasyon sonrasında yetkililer, hayvanın genel sağlık durumunun kontrol edildiğini ve olayda can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Olayı takip eden çevre sakinleri de kurtarma çalışmalarını yakından izledi ve ekiplerin müdahalesini memnuniyetle karşıladı.

Yerel ekiplerin hızlı değerlendirmesi ve vinç gibi uygun ekipmanın kullanılması, müdahalenin güvenli ve etkili şekilde sonuçlanmasını sağladı. Olay, doğa koşullarında meydana gelen benzer durumlarda risk yönetimi ve koordinasyonun önemini bir kez daha gösterdi.

ARDAHAN&#039;DA KURA NEHRİ&#039;NDE BATAKLIĞA SAPLANAN AT, EKİPLERİN UZUN SÜREN ÇALIŞMASI SONUCU VİNÇ...

ARDAHAN'DA KURA NEHRİ'NDE BATAKLIĞA SAPLANAN AT, EKİPLERİN UZUN SÜREN ÇALIŞMASI SONUCU VİNÇ YARDIMIYLA KURTARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Üsküdar'daki evde kameralara yansıyan gözaltı anı
images

Ev hapsini ihlal eden şüpheli 18 yıllık faili meçhul soruşturmada yakalandı
images

Çamaş'ta bahçeye giderken kaybolan iki kardeşin cansız bedenleri bulundu
images

Çanakkale'de huzur uygulamalarında 5 şüpheli tutuklandı, çok sayıda madde ve sil...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Üsküdar'daki evde kameralara yansıyan gözaltı anı

Kendi emeğiyle 20 yıllık hayali gerçeğe dönüştü: köy yollarına el yapımı arazi aracı

İstanbul'da pozitif psikolojinin küresel buluşması: kültürlerarası iyilik arayışı

Ev hapsini ihlal eden şüpheli 18 yıllık faili meçhul soruşturmada yakalandı

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi