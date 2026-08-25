Çamurun içinde saatlerce mücadele eden at vinç yardımıyla kurtarıldı

Kura Nehri kıyısında kurtarma operasyonu

Ardahan'da Kura Nehri kıyısındaki bataklık alanda otlatılırken çamura saplanan at, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı. Olay, hayvanın kendi çabasıyla bulunduğu yerden çıkamaması üzerine kısa sürede müdahale gerektirdi.

Olayın gelişimi:

İhbarı alan ekipler önce bataklığın yapısını ve zeminin güvenliğini değerlendirdi. Atın bulunduğu noktanın doğrudan müdahale için risk oluşturması nedeniyle, kurtarma planı kontrollü adımlarla hazırlandı. Vatandaşların yönlendirmesiyle yer tespiti yapıldı ve güvenlik önlemleri alındı.

Kurtarma çalışması ve sonuç:

AFAD ekiplerinin koordine ettiği operasyonda, uygun çekme noktaları belirlenip hayvana zarar gelmemesi için hareketler titizlikle planlandı. Vinç kullanılarak yapılan çekme işlemi sırasında ekipler hayvanın genel durumunu sürekli kontrol etti. Başarılı operasyon sonucu at, bulunduğu bataklıktan çıkarılarak güvenli alana taşındı.

Operasyon sonrasında yetkililer, hayvanın genel sağlık durumunun kontrol edildiğini ve olayda can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Olayı takip eden çevre sakinleri de kurtarma çalışmalarını yakından izledi ve ekiplerin müdahalesini memnuniyetle karşıladı.

Yerel ekiplerin hızlı değerlendirmesi ve vinç gibi uygun ekipmanın kullanılması, müdahalenin güvenli ve etkili şekilde sonuçlanmasını sağladı. Olay, doğa koşullarında meydana gelen benzer durumlarda risk yönetimi ve koordinasyonun önemini bir kez daha gösterdi.

ARDAHAN'DA KURA NEHRİ'NDE BATAKLIĞA SAPLANAN AT, EKİPLERİN UZUN SÜREN ÇALIŞMASI SONUCU VİNÇ YARDIMIYLA KURTARILDI.