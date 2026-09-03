Çanakkale Boğazı'nda makine arızası: sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı

Olayın seyri:
Çanakkale Boğazı'nda 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan 12 metre boyundaki teknenin kaptanı, durumu Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS)'ne bildirdi.
Kurtarma operasyonu:
İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KEGM-9 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi. Bot, tekneyi yedekleyerek kontrol altına aldı.
Söz konusu tekne, içerisindeki 2 kişi ile birlikte Çanakkale Sütlüce'de emniyete alındı.
ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA SÜRÜKLENEN VE İÇİNDE 2 KİŞİNİN BULUNDUĞU TEKNE KIYI EMNİYETİNE AİT BOT İLE YEDEKLENEREK ÇANAKKALE SÜTLÜCE'DE EMNİYETE ALINDI.
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