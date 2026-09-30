Buca Belediyesi'nde icra krizi: 150 milyon liralık kira alacağı için haciz

Buca Belediyesi'ne yönelik haciz işlemi başladı

İzmir'de, kiralanan araç ve iş makinelerinin 2024-2025 yıllarına ilişkin ödenmeyen kira bedelleri nedeniyle icra süreci işletildi. İcra memurları, avukatlar ve polis ekipleri eşliğinde belediye binasına girildi; işlem kapsamına çöp kamyonları, binek araçlar ve ekskavatörler dahil edildi.

icra sürecinin nedeni:

Süreç, İzmir 5. İcra Müdürlüğü üzerinden yürütülen takip sonucunda başladı. Alacaklı şirket ile belediye arasında sürdürülen uzlaşma görüşmeleri sonuçsuz kalınca, vadesi geçmiş alacakların tahsili amacıyla icra yoluna gidildi. İcra takibi kapsamında toplam 118 araca ilişkin ve muhatabın açıkladığı tutara göre 150 milyon lira değerinde borç talep ediliyor.

Avukat Ümmü Gökçe Aydoğdu süreci şu sözlerle aktardı: Müvekkil şirketten kiralanan iş makineleri, binek araçlar, çöp kamyonları ve ekskavatörlerle ilgili sözleşmeye uyulmadığı; 2024 ve 2025 döneminden kalan kira bedellerinin çağrılara rağmen ödenmediği bildirildi. Uzlaşma çabalarının sonuç vermemesi üzerine haciz ve muhafaza işlemi yapılmak üzere belediyeye gelindiği belirtildi.

belediye binasındaki işlem:

Polis eşliğinde binaya giren icra ekipleri, odalarda tespit ve muhafaza işlemlerine başladı. Resmi açıklamada, belediyenin fiilen kamu hizmetinde kullanılan taşınır ve taşınmazları haczedilemeyeceği vurgulandı; buna karşın belediye başkanı, başkan vekilleri ve başkan yardımcılarının odalarındaki eşyaların haczedileceği ifade edildi. İşlemler hâlen devam ediyor ve tespit çalışmaları sürüyor.

Olay, belediyenin alacaklı şirketlerle yürüttüğü görüşmelerin tıkanması sonucunda yargı yoluyla çözülmeye çalışılan bir icra uygulaması niteliğinde. Sürecin önümüzdeki günlerde nasıl ilerleyeceği, yapılacak tespitler ve olası itirazlar sonucunda netleşecek.

AVUKATLAR, İCRA MEMURLARI VE POLİS EKİPLERİ EŞLİĞİNDE İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE BELEDİYE BİNASINA GİRDİ.