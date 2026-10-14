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Çanakkale'de organize göçmen şebekesine darbe: 81 kaçak yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik eşgüdümüyle düzenlenen operasyonda 81 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı; 7 zanlı tutuklandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:02

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çanakkale'de organize göçmen şebekesine darbe: 81 kaçak yakalandı

Operasyonun detayları:

Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışırken 81 kaçak göçmen yakalandı ve Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda kullanılan 4 araca el konulurken, 35 can yeleği, 10 can simidi ve 3 el hava pompası da ele geçirildi.

Denetimler ve aramalar:

5-12 Ekim tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde yapılan uygulama ve denetimlerde toplam 9.144 şahıs ve 1.900 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 17 şüpheli yakalandı; bunlardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Denetimler kapsamında, sürücülere toplam 422 idari trafik para cezası uygulandı. Aramalarda 200 gram narkotik madde, 105 adet hap, bir ruhsatsız tabanca ve 60 fişek ele geçirildi.

Diğer operasyonlar ve sonuçları:

Nitelikli yağma suçuna yönelik planlı operasyonda yakalanarak adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden 3 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı, diğer 3 kişi ise salıverildi.

Huzur uygulamaları sırasında toplam 97 şüpheli yakalanırken, bunlardan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunduğu tespit edilen 128 şahıs hakkında ise Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

ÇANAKKALE’DE EMNİYET VE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 81 KAÇAK GÖÇMEN VE...

ÇANAKKALE’DE EMNİYET VE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 81 KAÇAK GÖÇMEN VE 8 ORGANİZATÖR YAKALANDI. ORGANİZTÖRLERDEN 7’Sİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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