çatalca açıklarında fırtına sonrası karaya oturan geminin kurtarılması sürüyor

çatalca açıklarında yaşanan olay:

İstanbul Çatalca açıklarında öğle saatlerinde Karadeniz'de seyir halinde olan bir gemi, çekildiği sırada fırtına nedeniyle halatı koparak sürüklendi. Sürüklenen ticari gemi, Çilingöz sahilinde karaya oturdu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

kurtarma çalışmaları:

Ekipler, bölgedeki müdahale ve kurtarma operasyonlarına başladı. İlk etapta olay yerinde durum tespiti yapılıyor ve geminin bulunduğu kıyı kesiminde güvenlik önlemleri alınıyor. Yetkililer, geminin karaya oturmasının ardından kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildiriyor.

güncel durum ve beklenti:

Bölgede yürütülen çalışmaların süresi ve yöntemine ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı; ekiplerin önceliği geminin güvenliğinin sağlanması ve çevresel risklerin azaltılması olarak öne çıkıyor. Olayla ilgili yeni gelişmeler geldikçe resmi kurumlar tarafından bilgilendirme yapılması bekleniyor.

Çatalca’da fırtına nedeniyle sürüklenen gemi karaya oturdu