Otobüs şoförünün kabusu: Fatih Taflan'a yapılan asılsız ihbarlar aileyi yoruyor

Kazım Karabekir Mahallesi'nde tekrarlayan asılsız ihbarlar

Samsun'un İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası, 45 yaşındaki Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü Fatih Taflan'ın hayatı yaklaşık bir yıldır tekrarlayan asılsız ihbarlarla sarsıldı. Evde silahlı kişilerin bulunduğu, kavga çıktığı, kızının zorla alıkonulduğu ve üst katta yaşayan anne babasının kavga ettiği yönündeki farklı içerikteki ihbarlar üzerine emniyet ekipleri adresine gidiyor.

Polis müdahaleleri ve günlük yaşamın etkisi:

Taflan, ekiplerin saat gözetmeden adrese geldiğini belirterek, bunun ailede ciddi bir huzursuzluğa yol açtığını söyledi. Haftada ortalama 3 kez polis ekiplerinin kapılarına geldiğini ifade eden Taflan, yaşananların hem kendisini hem de ailesini psikolojik olarak yıprattığını, uykularının kaçtığını ve sürekli tedirginlik yaşadıklarını anlattı.

Taflan'ın sözleriyle: "Son bir yıldır olan olaylardan dolayı, bu asılsız ihbarlar sebebiyle ailemin ve benim artık uykularımız kaçtı. Saatler belli olmadan evimize ekip geldiği için sürekli aynı şeyleri yaşıyoruz. Uyku uyumuyoruz, uyuyamıyoruz. Bu sebepten dolayı hayatımız kabusa döndü. Bu kabusa bir son verilmesini istiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum."

Sahte hesaplar ve adli süreç:

Asılsız ihbarların yanı sıra Taflan, sosyal medya üzerinden de hedef alındıklarını; sahte hesaplarla kendisi ve ailesi hakkında iftira niteliğinde paylaşımlar yapıldığını söyledi. Yaşanan olaylar üzerine adliyeye giderek suç duyurusunda bulunduğunu belirten Taflan, yetkililerden müdahale ve çözüm beklediklerini vurguladı.

FATİH TAFLAN, SORUMLULAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNARAK YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ.