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Çan’da milli birlik ve saygı 30 ağustos törenlerinde buluştu

Çan’da Atatürk Şehir Meydanı’ndaki törenlerle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yılı kutlandı; tebrikler kabul edildi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Çan’da milli birlik ve saygı 30 ağustos törenlerinde buluştu

Çan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü, Çan’da düzenlenen resmi törenlerle anıldı. Atatürk Şehir Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte Cumhuriyetin kazanımları vurgulanırken, protokol ve halkın bir araya gelmesi dikkat çekti.

Törenin akışı

Tören kapsamında Çan Kaymakamı Bülent Şimşek ve Çan Belediye Başkanı Harun Arslan tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı hep birlikte okundu.

Tebrik kabulü ve katılım

Programın devamında Çan Kaymakamlığı Hükümet Konağı’nda, Kaymakam Bülent Şimşek’in makamında tebrik kabulü gerçekleştirildi. Törene protokol üyeleri, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı; etkinlikler, birlik ve dayanışma vurgusuyla tamamlandı.

ÇAN’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

ÇAN’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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