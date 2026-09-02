Çankaya'da eczacı hakkında adli kontrol ve disiplin soruşturması

olayın gelişimi:

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eczaneye gelen kadın müşterinin eteğinin altından gizlice fotoğraf çekildiği iddiası üzerine olayın ortaya çıktığı bildirildi. Kadının durumu fark etmesi üzerine eczanenin güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Şüpheli iddiaları reddetti ancak kadının şikayeti sonrası gözaltına alındı. Soruşturmanın ardından şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

güvenlik kayıtları ve soruşturma süreci:

Olayla ilgili olarak güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı ve soruşturma bu kayıtlar ile tarafların ifadeleri doğrultusunda sürdürüldü. Adli makamlarca yürütülen işlem sonucunda kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

ankara eczacı odası'nın değerlendirmesi:

Ankara Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ankara Eczacı Odası olarak, olaydan haberdar olunmasının hemen ardından tarafımızca gerekli disiplin süreci başlatılmıştır. Söz konusu eczacı hakkında disiplin soruşturması yürütülmekte olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir. Eczacılık mesleğinin etik ilkelerine ve meslek onuruna aykırı hiçbir davranış kabul edilemez. Soruşturma sonucunda ilgili mevzuat ve disiplin hükümleri çerçevesinde gerekli işlemler kararlılıkla uygulanacaktır".

Yetkililer, adli süreçle paralel olarak meslek içi disiplin soruşturmasının da yürütüldüğünü, soruşturma tamamlandığında hem adli hem idari sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Ankara'da müşterinin gizlice fotoğrafını çektiği iddia edilen eczacıya adli kontrol