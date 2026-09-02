Ankara'da alkollü sürücünün çarptığı ODTÜ'lü öğrenci yaşamını yitirdi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 Ağustos akşamı meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan ODTÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencisi Mert Doğan Aydın (23) ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, 26 Ağustos günü saat 21.30 sıralarında gerçekleşti.

Olayda, mağdurun maçı izlemek üzere bulunduğu parktan kafeye gitmek için yolun karşısına geçtiği sırada bir otomobilin çarptığı; sürücünün olay yerinden kaçtığı, daha sonra kuryeler ve polis yardımıyla yakalandığı bildirildi.

Kaza anına ilişkin iddialar:

Mert Doğan Aydın'ın babası Hakan Aydın kazayı ve sonrasını ayrıntılı şekilde aktardı. Baba Aydın, çarpmanın ardından gençte ciddi sürüklenme izleri olduğunu ve aracın yaklaşık 20 metre kadar sürükleyerek ilerlediğini söyledi. Raporda ve tanık ifadelerinde sürücünün alkollü olduğu, kan tahlilinde 2.22 promil seviyesinde alkol görüldüğü iddia ediliyor. Ayrıca, kazaya karışan kişinin o sırada ehliyetsiz olduğu ve olay yerinde sürücü değiştirildiği yönünde ifadeler bulunuyor.

Baba Aydın, kaza sonrası araçta bulunanlardan birisinin sürücü yerine geçmiş gibi göründüğünü; ancak görgü tanıkları ve görüntü kayıtlarının, gerçek sürücünün başka biri olduğunu gösterdiğini belirtti. Aydın, tüm delillerin raporlarda yer aldığını ve konuya ilişkin takipçi olacaklarını vurguladı.

Ailenin isteği ve yaşam öyküsü:

Acılı baba, oğlunun uzun ve zorlu bir sağlık sürecinden geçtiğini anlattı. Hakan Aydın, 2021'de lise sonundayken oğluna lösemi teşhisi konulduğunu, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde bir yıl tedavi gördüklerini ve uygun verici bulunamayınca yurt dışından Almanya'dan bir donörle ilik nakli yapıldığını aktardı. Tedavinin 2023'e kadar sürdüğünü ve Mert'in 2024'te üniversite sınavını kazanarak ODTÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim bölümüne başladığını söyledi.

Baba, Mert'in okulda sosyal çalışmalara katıldığını, ilkokuldan beri satrançla ilgilendiğini ve ODTÜ'nün ÜNİFEB grubunda ürün sorumlusu olarak görev aldığını ifade etti. O günün planının, Mert'in earlier o gün TOEFL sınavı için Milli Kütüphane'ye çalıştığı ve akşam arkadaşlarıyla Bahriye Üçok Parkı önündeki kafede maçı izleyecek olmaları olduğuna dikkat çekti.

Ailenin beklentisi adaletin sağlanması yönünde. Baba Aydın, raporlardaki her detayın takipçisi olacaklarını, karşı tarafın en ağır şekilde cezalandırılması için mücadele edeceklerini ve adaletin tecelli etmesini istediklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, rapor ve görüntülerin delil olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN MERT DOĞAN AYDIN'IN (23) BABASI HAKAN AYDIN.