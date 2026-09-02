Gürlek'ten Yunan mevkidaşına iadeler talebi: Bayğara ile iki şüphelinin dosyaları masada

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Giorgos Floridis ile telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye’nin iade taleplerini ve iki ülke arasındaki adli iş birliğini gündeme taşıdı. Görüşmede öncelikli olarak "Bayğaralar" suç örgütünün lideri Ramazan Bayğara ile Nedim Sorguç ve Ali Yeşildağ dosyalarının durumları ele alındı.

görüşmenin ana başlıkları:

Bakan Gürlek, görüşmede iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine vurgu yaparak 11 Şubat 2026 tarihli Türkiye‑Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından ortaya konan siyasi iradeyi hatırlattı. Gürlek, bu siyasi diyaloğun adli alandaki iş birliklerine yansımasının önemine dikkat çekti ve iletişim kanallarının hem video konferans hem yüz yüze temaslarla sürdürülmesini istedi.

Bakan ayrıca sınır aşan organize suçlarla mücadelenin her iki ülke için öncelikli olduğuna işaret etti; suç örgütlerinin teknolojik imkanları ve sosyal medya kullandıkları, özellikle gençleri suça yönlendirme biçimlerinin çeşitlendiğini belirtti. Gürlek, bu yapılarda uyuşturucu ticareti, kara para aklama, kasten öldürme, yağma ve tehdit gibi suçların örgütsel bağlamda işlendiğini kaydetti.

iade talepleri ve hukuki süreçler:

Görüşmede Türkiye’nin iadesini talep ettiği dosyalardan ilki Ramazan Bayğara oldu. Bayğara’nın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "kasten öldürme" suçlarından kırmızı bültenle arandığı; Yunanistan’da yakalandığı ve iade talebinin Türk adli makamlarınca iletildiği belirtildi. Yunan makamlarınca kabul edilen iade kapsamında Bayğara’nın 31 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye’ye teslim edilmesinin planlandığı, ancak teslim öncesinde bulunduğu ceza infaz kurumunda meydana gelen olaylar ve yangın nedeniyle işlemin gerçekleştirilemediği aktarıldı.

Bakan Gürlek, Bayğara’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı başvuru nedeniyle iade sürecinin ertelendiği bilgisini aldıklarını ve iadenin en kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Benzer şekilde Nedim Sorguç hakkında da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçlarından kırmızı bülten bulunduğu, Sorguç’un 20 Ağustos 2026 tarihinde Türkiye’ye teslim edilmesinin kararlaştırıldığı ancak AİHM başvurusunun teslimi engellediği bildirildi.

Ali Yeşildağ dosyasında ise hakkında "kasten öldürme" ve "silahla birden fazla kişiyle yağma" suçlarından iade talebinde bulunulduğu ve teslimin önemine vurgu yapıldığı ifade edildi.

adli iş birliği adımları ve beklentiler:

Bakan Gürlek, 81 ildeki 75 ağır ceza merkezi cumhuriyet başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konusunda genelge gönderildiğini; adli süreçlerin daha hızlı, etkin ve koordineli yürütülmesine yönelik adımlar atıldığını belirtti. Gürlek, suç örgütlerinin uluslararası bağlantıları nedeniyle mücadelenin yalnızca ulusal sınırlar içinde yürütülemeyeceğini ve faaliyet gösterdikleri ülkelerin kamu düzeni ile güvenliği açısından da tehdit oluşturduklarını vurguladı.

Yunanistan Adalet Bakanı Giorgos Floridis ise görüşmede, "Aslında bu 3 dosyada da iade kararı verilmiştir" diyerek, Yunan adli makamlarının iade yönünde kararlar aldığını ve hükümetin onayını verdiğini bildirdi. Floridis, Ramazan Bayğara ve Nedim Sorguç’un teslim işlemlerinin AİHM’den gelen geçici tedbir kararları nedeniyle gerçekleştirilemediğini, AİHM’in vereceği kararların beklendiğini kaydetti.

Görüşme sonunda Bakan Gürlek, Yunan mevkidaşını 8-9 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmesi planlanan Uluslararası Adalet Zirvesi’ne davet etti; Floridis davet için teşekkür ederek zirveye katılma çabası göstereceğini belirtti. Taraflar, iki ülkenin ortak çıkarlarını ilgilendiren konularda adli iş birliğini sürdürme kararlılığını yineledi.

Sonuç olarak, iade talepleri konusunda Yunan makamlarıyla uzlaşı sağlandığı; ancak iade işlemlerinin AİHM başvuruları nedeniyle beklemeye alındığı, sürecin AİHM kararlarına bağlı olarak ilerleyeceği ve her iki ülkenin adli iş birliğini güçlendirerek sürecin takipçisi olacağı öne çıktı.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, YUNANİSTAN ADALET BAKANI FLORİDİS İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GÖRÜŞMEDE "BAYĞARALAR" SUÇ ÖRGÜTÜNÜN LİDERİ RAMAZAN BAYĞARA İLE NEDİM SORGUÇ VE ALİ YEŞİLDAĞ'IN İADESİNİ TALEP ETTİ.