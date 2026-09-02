Geçmeye çalışırken hayatını kaybetti: Çan'da 5 yaşındaki Masal trafik kazasında yaşamını yitirdi

Çan ilçesinde yolun karşısına geçen aileye araç çarpması

Çanakkale'nin Çan ilçesinde dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir aileye otomobil çarptı. Kazada 5 yaşındaki Masal Ç. ağır yaralanarak hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde diğer aile fertleriyle birlikte bulunan B.Ç., C.Ç. ve kızları Z.Ç. ile sürücü O.D. ağır yaralandı.

Kaza yerindeki gelişmeler:

İlçenin İstiklal Mahallesi Güngören mevkiinde gerçekleşen kazada, iddialara göre 17 PC 410 plakalı otomobilin çarpmasının ardından araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durdu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hızlıca polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralıların tedavisi ve soruşturma:

Yaralılar ilk olarak Çan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı; ağır yaralı olan sürücü O.D., B.Ç., C.Ç. ve Z.Ç. daha sonra Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın oluş nedenine dair soruşturma sürüyor.

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