Zurnanın uluslararası sesi Muğla amfitiyatrosunda yükseldi

festival yeniden sahnede:

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Zurna Festivali, yurt içi ve yurt dışından gelen zurna sanatçılarının katılımıyla Menteşe’deki Prof. Dr. Şadan Gökovalı Amfiteatr’ta başladı. Etkinlik, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nün rastlamasıyla hem kültürel bir buluşma hem de barış temalı bir açılışa dönüştü. Festival, zurnanın mirasını canlı tutmayı ve farklı gelenekleri ortak bir sahnede buluşturmayı amaçlıyor.

Organizatörler, festivali dünyanın ilk ve tek uluslararası zurna etkinliği olarak tanımlıyor; program, kentin yerel ustalarını ülkenin çeşitli kentlerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçılarla bir araya getiriyor. Yenilenmiş amfitiyatronun açılış etkinliğine ev sahipliği yapması, festivalin kent açısından ayrı bir önem taşımasını sağladı.

açılış konuşması ve barış vurgusu:

Festivalin açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İhsan Çakar, Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın sevgi, selam ve iyi dileklerini iletti. Çakar, Muğla’nın zengin kültürel birikiminin zurnayı besleyen unsurlar taşıdığını belirterek, Dibekdere Mahallesi’nde ustadan çırağa aktarılan davul zurna geleneğini kentin yaşayan değerleri arasında gösterdi.

Çakar konuşmasında, "Muğla görüntü kültürü, zeybek yeniliği ve kuşaktan kuşağa aktarılan müzik birikimiyle zurnanın en güçlü ses bulunduğu coğrafyalardan biridir" ifadelerini kullandı ve festivalin dünyada ilk ve tek uluslararası zurna festivali olmasının önemine dikkat çekti.

yerel ustalar ve uluslararası sahne arkadaşı:

Açılış programında yurt dışından ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen zurna sanatçılarıyla birlikte Dibekdere’nin yerel ustaları sahne aldı. Ayrıca Nazende Çok Sesli Türk Müziği Korosu ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası konserleriyle akışı zenginleştirdi.

Programın yıldız isimleri arasında yer alan ünlü müzisyenler Hüsnü Şenlendirici ve Serkan Çağrı, festival akşamına farklı renk ve virtüöz birikim kattı. Sanatçı performansları, seyircinin coşkusuyla birleşerek etkinliğin etkileyici bir müzik ziyafeti olmasını sağladı.

Çakar kapanışta, festivalin farklı dilleri ve kültürleri aynı sahnede ortak ezgide buluşturduğunu belirterek Atatürk’ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünü anımsattı ve zurnadan yükselen her nefesin barışa, her ezginin dostluğa güç vermesini diledi. Program, sanatçıların performansları ve vatandaşların katılımıyla sona erdi.

MUĞLA'DA 11. ULUSLARARASI ZURNA FESTİVALİ BAŞLADI