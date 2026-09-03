Dolar 48,2300 -0,14%
Euro 56,2587 +0,22%
Bist 13.975,12 -0,54%
Altın Gram 6.944,65 +1,45%
EUR/USD 1,1614 +0,20%
Brent Petrol 96,69 +1,11%
--°

Çankaya’da verici bölgesi yakınındaki otluk yangını kontrol altına alındı

Keklikpınarı'nda verici istasyonları yakınında çıkan otluk yangını, itfaiye ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:38

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 13:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Çankaya’da verici bölgesi yakınındaki otluk yangını kontrol altına alındı

Çankaya’da verici bölgesi yakınındaki otluk yangını kontrol altına alındı

Ankara’nın Çankaya ilçesi Keklikpınarı Mahallesi'nde, verici ve baz istasyonlarının bulunduğu alanda otluk arazide yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki kuru otlara yayılırken, bölgeden gelen ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis, orman ve elektrik bakım-onarım ekibi ile diğer ilgili birimler sevk edildi.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Ekipler, alevlerin tamamen söndürülmesi için söndürme ve soğutma faaliyetlerine devam ediyor.

Görgü tanığının ifadeleri:

Görgü tanıklarından Atilla Küçük, "Elektrik tellerinden patlama sesleri geldi ve yangın çıktı" diyerek yaşananları anlattı: "Alevler etrafı sarmaya başladı. İtfaiye ekipleri müdahale ettiler. Söndürme ve soğutma faaliyetlerine devam ediyor ekipler. Yangın kontrol altına alındı. Yangının nedenini bilmiyoruz ama burada yaşayanlar elektrik tellerindeki arızadan dolayı çıktığı söylüyor."

ANKARA’NIN ÇANKAYA İLÇESİNDE OTLUK ARAZİDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL...

ANKARA’NIN ÇANKAYA İLÇESİNDE OTLUK ARAZİDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: üç kişi yaralandı
images

Şehir hastanesi bahçesinde bulunan ceset kayıp başvurusu yapılan kişiye ait çıkt...
images

Yeni Karakuyu kavşağında çarpışma: iki kişi hastaneye kaldırıldı
images

Organize dolandırıcılık iddiasında ilk duruşma: Erzincan'da mağdurlar adliyede

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elmalı'da sağlık erişimini kolaylaştıracak ATSO eğitim ve sağlık merkezi açıldı

Bitlis'te domates sezonu başladı: üretimde bölge lideri, Türkiye'de yedinci

Şehir hastanesi bahçesinde bulunan ceset kayıp başvurusu yapılan kişiye ait çıktı

Yeni Karakuyu kavşağında çarpışma: iki kişi hastaneye kaldırıldı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı