Çankaya’da verici bölgesi yakınındaki otluk yangını kontrol altına alındı

Ankara’nın Çankaya ilçesi Keklikpınarı Mahallesi'nde, verici ve baz istasyonlarının bulunduğu alanda otluk arazide yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki kuru otlara yayılırken, bölgeden gelen ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis, orman ve elektrik bakım-onarım ekibi ile diğer ilgili birimler sevk edildi.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Ekipler, alevlerin tamamen söndürülmesi için söndürme ve soğutma faaliyetlerine devam ediyor.

Görgü tanığının ifadeleri:

Görgü tanıklarından Atilla Küçük, "Elektrik tellerinden patlama sesleri geldi ve yangın çıktı" diyerek yaşananları anlattı: "Alevler etrafı sarmaya başladı. İtfaiye ekipleri müdahale ettiler. Söndürme ve soğutma faaliyetlerine devam ediyor ekipler. Yangın kontrol altına alındı. Yangının nedenini bilmiyoruz ama burada yaşayanlar elektrik tellerindeki arızadan dolayı çıktığı söylüyor."

ANKARA’NIN ÇANKAYA İLÇESİNDE OTLUK ARAZİDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.