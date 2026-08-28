Çankırı'da 5 madalya sevinci niğdeli judoclardan

Niğde'nin turnuva performansı:

Niğde'yi Uluslararası Ahmet İnceçubuk Judo Turnuvası'nda temsil eden sporcular, 22-27 Ağustos 2026 tarihlerindeki organizasyonda 5 madalya ile kente döndü. Çankırı'da düzenlenen turnuvaya 54 il ve 6 ülkeden toplam 1534 sporcu katıldı; bu da yarışmanın geniş katılımlı ve yüksek rekabet düzeyine işaret etti.

Madalyalar ve dereceler:

Niğdeli judocular, farklı sıkletlerde önemli dereceler elde etti. Yusuf Karakan 27 kiloda, Ayşe Erfiden 40 kiloda, Ahmet Kağan Kılınç 60 kiloda, Furkan Özkale 55 kiloda ve Ali İmran Yıldız +90 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Turnuvada dereceye giren sporcuların performansları, Niğde'nin judo altyapısının ve antrenörlük çalışmalarının somut bir göstergesi oldu.

Diğer sonuçlar ve değerlendirme:

Dereceye yakın sonuçlar da dikkat çekti; Emir Berat Soylu 23 kiloda, Fatma Betül Konuk 40 kiloda, Ravza Hira Akbaş 36 kiloda, Nisa Türkben 36 kiloda ve Hayrun Nisa Kılınç 57 kiloda beşinci sırada yer aldı. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi ve elde edilen sonuçların kent sporuna katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

NİĞDELİ JUDOCULAR ÇANKIRI’DAN 5 MADALYA İLE DÖNDÜ