Cankurtarmada ulusal şampiyonlar Atakum'da belirlendi

şampiyonanın genel görünümü:

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) organizasyonuyla düzenlenen Cankurtarma Sportif Deniz Açık Yaş Erkekler Bireysel ve Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası ile Kadınlar Bireysel ve Kulüpler arası Federasyon Kupası ve milli takım seçmeleri Samsun'da tamamlandı. Müsabakalar, Atakum Plajı'nda iki gün süreyle yapıldı ve toplam 64 sporcu (44 erkek, 20 kadın) madalya için yarıştı.

müsabakalar, disiplinler ve şartlar:

Uzun yılların ardından ilk kez uluslararası yarışma standartlarına göre düzenlenen organizasyonda kadınlar ve erkekler kategorilerinde açık su yüzme, kurtarma kemeriyle cankurtarma, bayrak kapma yarışı, plaj koşusu 90 metre ve plaj koşusu 1000 metre disiplinleri yapıldı. İki günlük programda deniz ve plaj etabı yarışları, sağanak yağmur ve güçlü rüzgâr gibi zor hava koşullarına rağmen tamamlandı; bu durum sporcuların dayanıklılık ve teknik hazırlığının önemini bir kez daha gösterdi.

öne çıkan kulüpler ve sporcular:

Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda en başarılı kulüp Çanakkale Sualtı Spor Kulübü olarak öne çıktı. Kadınlar Federasyon Kupası'nda ise İlkiz Cankurtaran Merkezi Spor Kulübü en başarılı kulüp oldu. Bireysel sıralamalarda İlkiz Cankurtaran'dan Elif Bay, beş ayrı disiplinin üçünde birincilik kazanarak kupanın en çok madalya alan sporcusu olurken, yine İlkiz'ten Bora Duman erkeklerde en çok madalya toplayan sporcu oldu ve beş disiplinin ikisinde Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

kapanış töreni ve değerlendirme:

Kapanış ve ödül töreni Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi; sporculara ve takımlara madalyaları takdim edildi. Törene Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Erdem Okandan, TSSF Yönetim Kurulu Üyesi Behçet Kutlu, TSSF Başkan Danışmanı ve Genel Direktörü Dr. İrfan Kara, Atakum İlçesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Perçin ile TSSF İl Temsilcisi Birol Genç katıldı.

Organizasyonun uluslararası standartlara uygun biçimde yapılması ve zorlu hava koşullarına rağmen tamamlanması, aday sporcuların milli takım seçim sürecine ve Türkiye'nin uluslararası arenadaki hazırlığına olumlu katkı olarak değerlendiriliyor.

SAMSUN’DA DÜZENLENEN CANKURTARMA SPORTİF DENİZ AÇIK YAŞ ERKEKLER BİREYSEL VE KULÜPLER ARASI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NIN MADALYA SAHİPLERİ BELLİ OLDU.