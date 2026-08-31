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Gaziantep FK'de radoi dönemi noktalandı

Gaziantep FK, Mirel Radoi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı; takım 3 hafta sonunda 4 puanla 11. sırada, adaylar arasında Çağdaş Atan var.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gaziantep FK'de radoi dönemi noktalandı

Gaziantep FK'de teknik adam değişimi

Gaziantep Futbol Kulübü, Rumen teknik direktör Mirel Radoi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulübün açıklaması, Trendyol Süper Lig’in ilk üç haftası sonunda takımın 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puan topladığını ve 11. sırada olduğunu not etti. Kırmızı-siyahlılar son olarak evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor maçından 2-1 yenik ayrılmıştı.

Kulübün resmi açıklaması:

Gaziantep FK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gaziantep Futbol Kulübümüzde teknik direktör olarak görev yapan Mirel Radoi ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Mirel Radoi ve değerli ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde gönülden başarılar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Gelecek adaylar ve beklenti:

Kulübün açıklaması yeni bir isim belirtmese de yerel basında öne çıkan isimlerden biri genç çalıştırıcı Çağdaş Atan oldu. Yönetimin önümüzdeki günlerde teknik direktör tercihini netleştirmesi bekleniyor; alınacak kararın takımın ligdeki performansını yukarı çekme ve kısa vadede istikrar sağlama amacı taşıdığı vurgulanıyor.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, RUMEN TEKNİK DİREKTÖR MİREL RADOİ İLE KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARININ...

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, RUMEN TEKNİK DİREKTÖR MİREL RADOİ İLE KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARININ AYRILDIĞINI DUYURDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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