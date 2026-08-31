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Kumsalda mücadele: Gündoğan'da plaj voleybolu şenliği

4-5-6 Eylül 2026'de Gündoğan Halk Plajı'nda yapılacak 2. Plaj Voleybolu Şenliği, 15.00-21.00'de 16 karma takımla sınırlı kontenjanla gerçekleşecek.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kumsalda mücadele: Gündoğan'da plaj voleybolu şenliği

Kumsalda mücadele: Gündoğan'da plaj voleybolu şenliği

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, kumsalda spor ve sosyal buluşmayı birleştirecek. 4-5-6 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek şenlik, Gündoğan Halk Plajı'nda yapılacak ve organizasyon Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Hizmetleri Bürosu tarafından yürütülecek.

Organizasyon ve program:

Etkinlik süresince maçlar ve etkinlik alanı izleyicilere açık olacak; gün içinde karşılaşmalar 15.00-21.00 saatleri arasında oynanacak. Şenlik atmosferinde düzenlenecek program, katılımcılara hem rekabet hem de izleme keyfi sunmayı hedefliyor. Teknik toplantı ve grup kura çekimi, şenliğin yapılacağı alanda 3 Eylül Perşembe saat 12.00'de yapılacak.

Müsabaka formatı ve kayıt:

Turnuva formatında gerçekleştirilecek şenlikte 16 kadın-erkek karma takım, dört gruba ayrılarak mücadele edecek; her grubun ilk iki takımı üst tura yükselecek. Her takım kadrosu altı oyuncudan oluşacak ve sahada 2 kadın 1 erkek veya 2 erkek 1 kadın oyuncu olacak şekilde maçlar oynanacak. Katılımlar sınırlı kontenjanla kabul edilecek ve kayıtlar 2 Eylül Çarşamba saat 17.30'da sona erecek.

BODRUM BELEDİYESİ TARAFINDAN 4-5-6 EYLÜL 2026 TARİHLERİNDE 2. PLAJ VOLEYBOLU ŞENLİĞİ, GÜNDOĞAN...

BODRUM BELEDİYESİ TARAFINDAN 4-5-6 EYLÜL 2026 TARİHLERİNDE 2. PLAJ VOLEYBOLU ŞENLİĞİ, GÜNDOĞAN HALK PLAJI’NDA DÜZENLENECEK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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