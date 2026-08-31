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Boluspor'da düşüş sürüyor: taraftar grupları yönetimin istifasını istedi

Trendyol 1. Lig'de Muğlaspor'a 2-0 yenilen Boluspor'da Eski Alem ve Yarenler, yönetimi plansızlık ve yetersizlikle suçlayarak istifaya çağırdı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Boluspor'da düşüş sürüyor: taraftar grupları yönetimin istifasını istedi

Boluspor'da taraftar tepkisi yoğunlaşıyor:

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında deplasmanda Muğlaspor ile oynanan maçtan 2-0 mağlubiyetle ayrılan Boluspor'da taraftar grupları yönetimi istifaya davet etti. Kulübün ligde oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılması ve şu ana kadar puansız konumda olması taraftar sabrını tüketti.

maç sonucu ve lig tablosunun yarattığı baskı:

Boluspor, 4. hafta sonunda puansız şekilde son sırada yer aldı. Bu sonuçların ardından taraftar grupları, sezon başından bu yana uygulanan yönetim anlayışı, kadro planlaması ve transfer politikasının yetersiz olduğu değerlendirmesini öne çıkardı. Taraftar tepkisi, saha sonuçlarının yanı sıra kulübün uzun vadeli bir vizyon eksikliği olduğuna dair kaygılara dayanıyor.

taraftar gruplarının talepleri ve eleştirileri:

Yarenler Taraftar Grubu yayımladığı açıklamada, mevcut yönetimin Boluspor’u yönetme noktasında yetersiz kaldığını belirterek istifa çağrısı yaptı ve, kulübün daha fazla zaman kaybetmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada ayrıca Bolu Valiliği, milletvekilleri ve kentteki kurumlara destek çağrısı yapılarak "Boluspor’un geleceği için artık herkes sorumluluk almalıdır" denildi.

Eski Alem Taraftar Grubu ise son iki yıldaki yönetim anlayışını, transfer politikasını ve teknik direktör tercihlerini eleştirerek, ligin ilk 4 haftasındaki mağlubiyetlerin hatalı planlamanın sonucu olduğunu savundu. Grup, "Burada artık bahane üretmenin, suçu başkasına atmanın zamanı değildir" diyerek sorumluluğun yönetimde olduğunu belirtti ve "Boluspor sahipsiz değildir" ifadesiyle yönetimin istifasını talep etti.

Her iki grubun çağrısı, yönetim üzerinde hem sportif hem de idari olarak artan bir baskı oluşturuyor. Önümüzdeki günlerde kulüp yönetiminin bu tepkilere nasıl yanıt vereceği ve saha içi performansı değiştirecek somut adımlar atılıp atılmayacağı takip edilecek.

TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA MUĞLASPOR&#039;A 2-0 MAĞLUP OLAN BOLUSPOR&#039;DA TARAFTAR...

TRENDYOL 1. LİG'İN 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA MUĞLASPOR'A 2-0 MAĞLUP OLAN BOLUSPOR'DA TARAFTAR GRUPLARI ESKİ ALEM VE YARENLER, KULÜP YÖNETİMİNİ İSTİFAYA DAVET ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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