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Muğla'nın genç raftingçileri Şile'den iki şampiyonlukla döndü

İstanbul'un Şile ilçesindeki ANALİG Rafting Şampiyonası'nda Muğla bayan ve karma takımları birincilik, erkek takımı ise ikincilik elde etti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 15:18

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Muğla'nın genç raftingçileri Şile'den iki şampiyonlukla döndü

Muğla takımları Şile parkurlarında kürsüye çıktı

İstanbul’un Şile ilçesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Rafting Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Muğlalı sporcular, zorlu parkurlarda önemli dereceler alarak kente gururla döndü. Yarışlarda teknik performans, ekip uyumu ve disiplin öne çıktı; takım halinde gösterilen istikrarlı sonuçlar Muğla gençlik ve spor çalışmalarının somut bir yansıması oldu.

yarış sonuçları ve öne çıkanlar:

Şampiyonada Muğla Bayan Takımı ile Karma Takım Türkiye birinciliğine ulaşırken, Muğla Erkek Takımı Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarı sergiledi. Elde edilen bu dereceler, katılan sporcuların performansı kadar antrenörlerin hazırlık sürecinin ve takım organizasyonunun da başarıyla yürütüldüğünü gösterdi.

gençlik vizyonu ve gelecek hedefleri:

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık tarafından ilan edilen "Gençlik Yılı" vizyonu doğrultusunda kentte gençler ve sporcuların başarılarının artırılması hedefleniyor. Şile’de kazanılan dereceler, bu stratejinin sportif alandaki somut çıktılarından biri olarak değerlendiriliyor ve başarı gösteren sporcular ile antrenörleri tebrik edildi. İl yönetimi ve kulüplerin koordinasyonuyla benzer hazırlık programlarının sürdürülmesi, önümüzdeki şampiyonalarda da başarılı sonuçların devamı açısından önem taşıyor.

ŞİLE’NİN AZGIN SULARINDA MUĞLA FIRTINASI

ŞİLE’NİN AZGIN SULARINDA MUĞLA FIRTINASI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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