Muğla'nın genç raftingçileri Şile'den iki şampiyonlukla döndü

Muğla takımları Şile parkurlarında kürsüye çıktı

İstanbul’un Şile ilçesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Rafting Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Muğlalı sporcular, zorlu parkurlarda önemli dereceler alarak kente gururla döndü. Yarışlarda teknik performans, ekip uyumu ve disiplin öne çıktı; takım halinde gösterilen istikrarlı sonuçlar Muğla gençlik ve spor çalışmalarının somut bir yansıması oldu.

yarış sonuçları ve öne çıkanlar:

Şampiyonada Muğla Bayan Takımı ile Karma Takım Türkiye birinciliğine ulaşırken, Muğla Erkek Takımı Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarı sergiledi. Elde edilen bu dereceler, katılan sporcuların performansı kadar antrenörlerin hazırlık sürecinin ve takım organizasyonunun da başarıyla yürütüldüğünü gösterdi.

gençlik vizyonu ve gelecek hedefleri:

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık tarafından ilan edilen "Gençlik Yılı" vizyonu doğrultusunda kentte gençler ve sporcuların başarılarının artırılması hedefleniyor. Şile’de kazanılan dereceler, bu stratejinin sportif alandaki somut çıktılarından biri olarak değerlendiriliyor ve başarı gösteren sporcular ile antrenörleri tebrik edildi. İl yönetimi ve kulüplerin koordinasyonuyla benzer hazırlık programlarının sürdürülmesi, önümüzdeki şampiyonalarda da başarılı sonuçların devamı açısından önem taşıyor.

ŞİLE’NİN AZGIN SULARINDA MUĞLA FIRTINASI