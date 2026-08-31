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Gürsel Tekin Taksim ve İstiklal'de esnafla temas kurdu

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Taksim'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu; talepleri dinleyip partinin kurumsal kimliğine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Gürsel Tekin Taksim ve İstiklal'de esnafla temas kurdu

Gürsel Tekin'in saha ziyareti:

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, dün Taksim ve İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirdiği saha ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Tekin, sokaklarda yoğun ilgiyle karşılaştı, vatandaşlarla tek tek fotoğraf çektirdi ve doğrudan taleplerini dinledi.

Ziyaret boyunca esnafın gündeminde ekonomik sıkıntılar, turizm kaynaklı dalgalanmalar ve günlük işleyişe dair talepler öne çıktı. Tekin, saha çalışmalarının parti ile halk arasındaki bağı güçlendirdiğini belirterek, CHP İstanbul İl Başkanlığı olarak İstanbulluların ve esnafın sesi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Saha temaslarının kapsamı:

Tekin, çiçekçiden kestaneciye, büfe çalışanlarından belediye temizlik personeline kadar geniş bir kesimle sohbet etti. Görüşmeler sırasında esnafın işlerindeki sıkıntılar ve talepleri kayıt altına alındı; Tekin, yerinde not alınan sorunların çözümü için ilgili birimlerle iletişimde olunacağı sözünü verdi.

Vatandaşlarla kurulan birebir iletişim, hem taleplerin önceliklendirilmesine hem de partinin sahadaki algısına dair doğrudan veri sağlaması açısından önem taşıdı. Tekin'in fotoğraf taleplerini geri çevirmemesi, ziyaretin samimi bir zeminde geçtiğinin işareti oldu.

Partinin kurumsal kimliğine vurgu:

Saha programı öncesi konuşan Tekin, partinin tarihî sorumluluğuna dikkat çekti ve karşılaştıkları baskılara rağmen geri adım atmadıklarını vurguladı. Konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bütün uğraşımız, ’Aman ha Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine zarar vermeyelim’ diyedir. Bir gün girdik, koltuklarımızda kurşun bulduk... Binlerce tehdit aldık; yurt içinden, yurt dışından... Bütün bu sabırla, 103 yıllık siyasi partimizin kapatılmaması, kurumsal varlığının zarar görmemesi için kendimizi kalkan ettik."

Tekin'in bu vurgusu, parti yönetiminin hem iç dayanışma hem de yasal ve kurumsal varlığı koruma kararlılığını öne çıkardı. Ziyaretin devamında İl Başkanlığı ekipleriyle koordinasyon sağlanarak sahadan gelen verilerin raporlanacağı belirtildi.

Genel olarak ziyaret, CHP İstanbul teşkilatının sokak temelli çalışmaya verdiği önemi ve esnaf-vatandaş ilişkisini yeniden pekiştirme hedefini ortaya koydu.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ İSTANBUL İL BAŞKANI GÜRSEL TEKİN, TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ’NDE ESNAF VE...

CUMHURİYET HALK PARTİSİ İSTANBUL İL BAŞKANI GÜRSEL TEKİN, TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ’NDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK SAHA ZİYARETLERİNDE BULUNDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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