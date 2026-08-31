Aliağa'da gençlerin gönüllülük ve yerel katılımı güçlendiriliyor

Gençlik çalıştayı amacı ve organizasyonu:

Aliağa Belediyesi Aile Danışma Merkezi ev sahipliğinde, ACAR Projesi kapsamında düzenlenen Gençlik Çalıştayı, gençlerin gönüllülük konusunda bilinçlenmeleri ve yerel karar alma süreçlerine daha aktif katılmalarının desteklenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Aliağa Spor ve Yaşam Merkezinde yapıldı ve sabah ile öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturumda planlandı.

Çalıştayın genel moderatörlüğünü yapan kişi, Klinik Psikolog ve UNICEF Gençlik Katılımı Danışmanı İrem Derya Çağlayan oldu; eğitim ve uygulamalı oturumlar Çağlayan tarafından yönetildi.

Belediye personeline yönelik oturum:

Sabah oturumuna katılan 30 belediye personeli ile yapılan çalışmalar, çocuk hakları, ergen katılımı ve gençlerin gönüllü olma hakları etrafında şekillendi. Oturumda gençlerin yalnızca görüşlerinin alınmasının ötesine geçen, fikirlerinin karar alma, planlama ve uygulama süreçlerine yansımasını sağlayan katılım modelleri ele alındı.

Katılımcılar, belediyelerin genç katılımını desteklemek için oluşturabileceği mekanizmaları tartıştı; farklı uygulama örnekleri ve gençlerle sürdürülebilir iletişim yolları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Gençlerin katılımı ve önerileri:

Öğleden sonraki oturuma katılan 16 üniversite öğrencisi ile interaktif atölye yaklaşımı benimsendi. Gençlerin gönüllülüğe bakışı, bilinçli gönüllülük nasıl sağlanır ve gönüllülüğün bireysel/toplumsal katkıları üzerine çalışmalar yapıldı.

Gençler, ilgi ve becerileri doğrultusunda gönüllülük alanlarını keşfetti; belediyelerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla kurulabilecek iş birlikleri, yerelde uygulanabilecek gönüllülük faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sürdürülebilir hale getirilmesi konularında öneriler sundu. Ayrıca, gençler belediyeden beklentilerini ve yerel düzeyde gençlere yönelik çalışmaların geliştirilmesine ilişkin somut talep ve fikirlerini dile getirdi.

Katılımcılar, çalıştayın verimli olduğunu belirterek benzer buluşmaların sürdürülmesini talep etti; etkinlik, genç katılımının hem karar alma süreçlerine hem de toplumsal dönüşüme katkı sağlayacak bir araç olarak ele alınmasının önemini ortaya koydu.

ALİAĞA’DA GENÇLİK ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ.