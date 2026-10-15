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Çatalağzı lojmanında istinat duvarı çöktü, sakinler tedbirle tahliye edildi

Çatalağzı beldesinde yağış sonrası lojmana ait istinat duvarı çöktü; toprak iki park halindeki aracı örtüp sakinler tedbir amaçlı tahliye edildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 21:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çatalağzı lojmanında istinat duvarı çöktü, sakinler tedbirle tahliye edildi

olayın gelişimi:

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde akşam saatlerinde yağışların ardından lojmana ait istinat duvarı çöktü. Beton blokların kopmasıyla birlikte toprak ve ağaç parçaları, park halindeki iki aracın üzerine yığıldı.

Olayın meydana geldiği sokakta bulunan apartman sakinleri, kopan gürültüyü duyarak hızla dışarı çıktı. Çökme anında can kaybı olmadığı belirtilirken, araçlarda hasar oluştuğu gözlemlendi.

müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik amacıyla polis ekipleri çevrede önlem alırken, zabıta ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Apartman yönetimi, tedbir amacıyla bina sakinlerini tahliye etti.

Olay anını anlatan apartman sakini Emre Palabaş, "Çocuklarla salonda oturuyorduk. Bir anda büyük bir ses duyduk. Ev sallandı, yıkılacak gibi oldu. İstinat duvarı göçmüş, arabalar altında kalmış. Şu an can kaybı yok. Apartmanda yaklaşık 50 kişi yaşıyorduk" dedi.

Bölgedeki ekiplerin incelemeleri sürüyor; yetkililer, zeminde benzer risk oluşturabilecek alanlar için ek önlemler alınacağını belirtti. Olayın nedenine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

ZONGULDAK&#039;IN ÇATALAĞZI BELDESİNDE YAĞIŞLAR SONRASI LOJMANA AİT İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ. HEYELAN...

ZONGULDAK'IN ÇATALAĞZI BELDESİNDE YAĞIŞLAR SONRASI LOJMANA AİT İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ. HEYELAN SONRASI PARK HALİNDEKİ İKİ ARAÇ TOPRAK ALTINDA KALDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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