Dolar 49,3920 +0,05%
Euro 55,3197 +0,11%
Bist 12.217,20 -0,27%
Altın Gram 6.609,21 -0,37%
EUR/USD 1,1194 -0,08%
Brent Petrol 106,35 +0,62%
--°

Çatalca Çilingoz sahilinde karaya oturan gemi için ekipler harekete geçti

Çatalca Çilingoz Sahili'nde bir gemi karaya oturdu; olay yerine kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi, gelişmeler takip ediliyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Çatalca Çilingoz sahilinde karaya oturan gemi için ekipler harekete geçti

olay yeri ve müdahale:

Çatalca Çilingoz Sahili'nde bir gemi karaya oturdu. İhbarın ardından bölgeye kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler sahile ulaşarak ilk müdahaleyi ve güvenlik önlemlerini aldı; çevredeki personel ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına öncelik verildi.

durum değerlendirmesi ve takip:

Gemiye ilişkin teknik durum ve karaya oturma nedenine dair resmi açıklama bekleniyor. Yetkililer olayla ilgili inceleme ve koordinasyonu sürdürüyor.

Çatalca&#039;da gemi karaya oturdu

Çatalca'da gemi karaya oturdu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şişli'de Aynur Kanbur davası başladı, tutuklu sanıkların tutukluluğu sürüyor
images

Kayseri'de oğul babasını öldürdükten sonra bir gün aynı evde kaldı
images

Avcılar'da yağış hafriyat kamyonunu gölete çevirdi
images

Başakşehir'de su birikintisine oltayla yaklaşan kişi dikkat çekti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gazipaşa'dan Gürcistan'a taze avokado köprüsü

Sinop'ta hayırsever desteğiyle Kızılay'ın yeni kan alma birimi açıldı

Sason Anadolu Lisesi öğrencilerinin komşuluk eli: gıda ve eğitim desteği

Şişli'de Aynur Kanbur davası başladı, tutuklu sanıkların tutukluluğu sürüyor

TREND HABERLER

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın