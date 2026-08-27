Çatıdaki kaçış girişimi son buldu: Bursa'da kesinleşmiş cezaları olan üç hükümlü yakalandı

operasyon ve yakalama:

Bursa Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik saha çalışması yürüttü. Yapılan tespitler sonucunda, toplamda 20, 21 ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç kişinin adresleri belirlendi.

Operasyon kapsamında adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve şüpheliler gözaltına alındı. Ekiplerin kapıya geldiğini fark eden bir hükümlünün çatıya çıkarak kaçmaya çalıştığı, çatıdan çatıya atlayarak izini kaybettirmeye çalışırken polis tarafından yakalandığı bildirildi.

kaçış anı ve müdahale:

Çatıdan çatıya atlama girişimi sırasında anlık müdahale ile şüpheli etkisiz hale getirildi. Operasyonun planlı saha çalışmasıyla kısa sürede sonuçlandığı, ekiplerin koordineli hareket ederek firari hükümlüleri teslim aldığı aktarıldı.

şahısların kayıtları ve işlemler:

Yakalanan şahısların kimlik tespitinde; 41 yaşındaki A.Ç.'nin 7, 34 yaşındaki Ü.U.'nun 16 ve 36 yaşındaki Ş.D.'nin 7 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu için gerekli adli işlemler başlatıldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yakalanan üç hükümlü cezaevine teslim edildi. Olay, firari hükümlülerin yakalanmasında saha çalışmalarının ve zamanında müdahalenin önemini gösterdi.

ÇATIDAN ÇATIYA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI: 20, 21 VE 25 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN 3 FİRARİ YAKALANDI