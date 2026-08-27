Dolar 48,1300 +0,03%
Euro 56,1957 +0,00%
Bist 14.567,17 -0,30%
Altın Gram 7.193,93 -0,09%
EUR/USD 1,1655 -0,02%
Brent Petrol 87,28 +0,39%
--°

Kayseri'de yatırım alanı sıkıntısı meclis soru önergesine yansıdı

MHP'li Baki Ersoy, Kayseri'deki sanayi arsası ve yatırım alanı talebini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanıtlaması için TBMM'ye sundu.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 16:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Kayseri'de yatırım alanı sıkıntısı meclis soru önergesine yansıdı

Ersoy'ün TBMM'ye sunduğu soru önergesi:

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri’de faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin yatırım yeri ve sanayi arsası ihtiyaçlarına ilişkin hazırladığı yazılı soru önergesini TBMM Başkanlığına sundu. Önergede, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın cevaplandırması istendi.

Metinde öne çıkan başlıklar arasında, özellikle kiralık tesislerde üretim yapan sanayicilerin; kapasite artışı ve yeni yatırım planları kapsamında uygun maliyetli yatırım alanlarına erişimindeki zorluklar yer aldı. Ersoy, sanayi arsası imkanlarının artırılmasına, yeni yatırım alanlarının oluşturulmasına ve kamuya ait uygun taşınmazların sanayi yatırımlarına kazandırılmasına yönelik bakanlık çalışmalarının açıklanmasını talep etti.

Sanayicilerin talepleri ve önergenin odağı:

Önergede, mevcut kira koşullarında üretim yapan işletmelerin büyüme ve yeni yatırım kararlarını etkileyen altyapı ve arsa yetersizlikleri vurgulandı. Ersoy, sanayicilerin uygun şartlarda yatırım alanlarına erişiminin kolaylaştırılmasının; üretim, yatırım ve istihdamın güçlendirilmesi açısından önemine dikkat çekti.

Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Kayseri’mizde üretim yapan, kapasitesini artırmak ve yeni yatırımlar gerçekleştirmek isteyen sanayicilerimizin uygun şartlarda yatırım alanlarına erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini Gazi Meclisimizin gündemine taşıdık. Sanayi arsası imkanlarının artırılması, yeni yatırım alanlarının oluşturulması, üretim ve istihdamın güçlendirilmesi amacıyla hazırladığımız yazılı soru önergesini, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’ın cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduk. Kayseri’mizin üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan sanayicisinin yanında olmaya, şehrimizin kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz"

Önergenin TBMM gündemine taşınması, ilgili bakanlıktan hangi adımların atılacağına dair resmi bir yanıt beklenmesine yol açtı. Bakanlık yanıtı, sanayi arsası stokuna ilişkin çalışmalar, kamu taşınmazlarının değerlendirilmesi ve yatırım alanı planlamasına dair somut politikaların açıklanmasına olanak sağlayacak.

MHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY; KAYSERİ’DE FAALİYET GÖSTEREN SANAYİ İŞLETMELERİNİN YATIRIM...

MHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY; KAYSERİ’DE FAALİYET GÖSTEREN SANAYİ İŞLETMELERİNİN YATIRIM YERİ VE SANAYİ ARSASI İHTİYACINA İLİŞKİN HAZIRLADIĞI YAZILI SORU ÖNERGESİNİ TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNDU.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Diplomatik huzursuzluk: Moskova'da misafirhane önünde provokasyon
images

Çırmıktı'da altyapı ve kültür odaklı saha incelemesi
images

İlkadım'da yarı yarıya: vaat edilen 34 projeden 17'si hayata geçti
images

Pezeşkiyan'dan bölgesel güvenlik çağrısı: iş birliği ve savunma vurgusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bodrum'daki toplantıda iddia edilen sözler üzerine Timothy Ash hakkında soruşturma

Diplomatik huzursuzluk: Moskova'da misafirhane önünde provokasyon

araç kiralama sektöründe yetki belgesi zorunluluğu başladı

Erciyes'te 2 bin 200 metrede kumla buluşma: plaj hentbolu dağda

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı