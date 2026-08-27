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Kucağında antenle trafikte tehlike: Eskişehir'de motosiklet yolcusu

Tepebaşı Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde motosiklet yolcusunun kucağında büyük çanak anten taşıyıp trafikte tehlike oluşturduğu anlar kaydedildi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 16:23

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EDİTÖR: Aslı Han

Kucağında antenle trafikte tehlike: Eskişehir'de motosiklet yolcusu

O anlar:

Eskişehir Tepebaşı Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde kaydedilen görüntülerde, iki kişinin bulunduğu bir motosikletin trafikte seyrettiği görülüyor. Motosikletin arkasında oturan yolcunun kucağında büyük bir çanak anten taşıdığı ve bir eliyle anteni, bir eliyle aracı tuttuğu fark ediliyor.

Görüntüler yoğun trafikte çekildi; motosiklet sürücüsünün kask taktığı gözlenirken, yolcunun anteni güvenli şekilde sabitlememesi çevredeki sürücüler tarafından fark edildi.

güvenlik riski ve tepki:

Yolcunun taşıdığı antenin düşme ihtimali, hem motosiklettekiler hem de çevredeki araçlar için ciddi tehlike oluşturuyor. Trafikte seyir halindeki diğer araçların da bu duruma tanıklık ettiği ve çevredekilerin tepki gösterdiği belirtildi.

Görüntüler, tehlikeli taşımacılığın olası sonuçlarına işaret ediyor; anların kaydedilmesi vatandaşların benzer durumlara dikkat çekmesine neden oldu.

ESKİŞEHİR’İN İŞLEK CADDELERİNDEN BİRİNDE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ARKASINDAKİ YOLCUNUN, TRAFİKTE...

ESKİŞEHİR’İN İŞLEK CADDELERİNDEN BİRİNDE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ARKASINDAKİ YOLCUNUN, TRAFİKTE TEHLİKELİ BİR ŞEKİLDE ÇANAK ANTEN TAŞIDIĞI ANLAR VATANDAŞLAR TARAFINDAN GÖRÜLDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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