Tavşanlı Ayvalı Caddesi'nde iki motosiklet çarpıştı, sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza yeri ve olayın kısa özeti:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi Ayvalı Caddesi halı saha yakınlarında iki motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda, Ayvalı istikametinden Tavşanlı yönüne seyreden H.A. yönetimindeki 43 ADK 181 plakalı motosiklet ile O.A. idaresindeki 43 AHV 746 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 43 ADK 181 plakalı motosikletin sürücüsü H.A. yola savrularak yaralandı. Kazanın meydana geliş sebebi henüz belirlenemedi.

Müdahale ve hastaneye sevk:

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü H.A., ambulansla Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Polis ekipleri kazayla ilgili başlattıkları tahkikatı sürdürüyor. Kazanın kesin nedeninin tespiti için olay yerinde yapılan inceleme ve varsa görgü tanıklarının ifadeleri değerlendirilecek.

Yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına uymasının ve koruyucu ekipman kullanımının önemine dikkat çekiyor. Kazayla ilgili gelişmeler polis soruşturmasının sonuçlanmasıyla netlik kazanacak.

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