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Çavuşoğlu buldan'da üzüm üreticileriyle sürdürülebilirlik ve taban fiyatını konuştu

Denizli Büyükşehir Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Buldan Yenicekent'te üzüm üreticileriyle bir araya gelerek taban fiyat, pazar alanları ve 2027 destek artışını değerlendirdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Çavuşoğlu buldan'da üzüm üreticileriyle sürdürülebilirlik ve taban fiyatını konuştu

Çavuşoğlu buldan'da üreticilerle buluştu

DENİZLİ (İHA) – Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tarımsal üretimin önemli merkezlerinden biri olan Yenicekent Mahallesi'nde Buldan üzüm üreticileriyle bir araya geldi. Ziyarette sektörün bugünü ve geleceği ele alındı, üreticilerin saha talepleri yerinde dinlendi.

Toplantıya Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarı da katılarak bölgenin öncelikli konularına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Üreticilerin talepleri ve çözüm önerileri:

Heyet, üzüm üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak için yapısal projeler, pazar alanlarının düzenlenmesi ve taban fiyat uygulamalarını gündeme taşıdı. Üreticilerin beklentileri bizzat sahada dinlendi; yerelde uygulanabilecek adımlar ile daha kapsamlı tarım politikalarının gerekliliği vurgulandı.

Çavuşoğlu, üreticinin emeğinin korunmasının önemine dikkat çekerek, "Bir şeyi üretmeden önce fiyatının belli olması lazım. Taban fiyatı belirleyebilirsek çiftçimiz mağdur olmaz. Çiftçiyi ve üreticiyi mutlu edemezsek, onları ayağa kaldıramazsak üretimin sürdürülebilirliği mümkün değil" sözleriyle devlet destekli bir taban fiyat mekanizmasının şart olduğuna işaret etti.

Yerli üretime destek ve ekonomik vurgu:

Yerli üreticiye sahip çıkmanın gerekliliğini vurgulayan Çavuşoğlu, ithal ürünler ile yerli üretim arasındaki ekonomik farkın altını çizdi. Üretimin ülke içindeki döngüsüne dikkat çekerek, "Biz kendimiz ürettiğimizde 10 liraya alsak, ithaldeki 5 liradan daha ucuzdur" ifadesini kullandı ve yerli üretimin sağladığı katma değerin önemini anlattı.

Çavuşoğlu, yerli üreticinin kazancının esnafa, mazot tedarikine ve dolayısıyla ülke içi ekonomiye döneceğini; buna karşılık ithalata giden paranın geri dönme ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Yenicekent'in sorunlarına yönelik çözüm arayışında muhtarla birlikte bir heyet oluşturulacağını söyleyen Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak gübre ve mazot desteklerinin 2027 yılında artarak sürdürüleceğinin müjdesini verdi.

Toplantı, üreticilerin saha önerileri ile yerel yönetim temsilcileri arasındaki doğrudan iletişimin güçlendirilmesi ve tarımsal üretimin ayakları üzerinde durmasını sağlayacak pratik adımların değerlendirilmesiyle sona erdi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, TARIMSAL ÜRETİMİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, TARIMSAL ÜRETİMİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN YENİCEKENT MAHALLESİ'NDE BULDAN ÜZÜM ÜRETİCİLERİ İLE BULUŞARAK SEKTÖRÜN YAŞADIĞI ZORLUKLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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