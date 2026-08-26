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Esenyurt'ta ev baskınında sıvı ve kristal metamfetamin deposu ortaya çıktı

İstanbul Narkotik ekiplerinin Esenyurt baskınında 13 kilo 550 gram uyuşturucu, 68 bin 250 TL ve 150 dolar ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Esenyurt'ta ev baskınında sıvı ve kristal metamfetamin deposu ortaya çıktı

Esenyurt'ta operasyon ve gözaltılar

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen iki katlı bir binanın giriş katındaki daireyi yakın takibe aldı. Savcılık koordinesinde dün düzenlenen baskında ekipler adrese girerek iki kişiyi gözaltına aldı.

ele geçirilen maddeler ve miktarları:

Aramalarda toplam 13 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi. Bulunan maddelerin 2 kilo 800 gramı kristal metamfetamin, 10 kilo 750 gramı sıvı metamfetamin ve 950 gramı kimyasal maddeden oluşuyordu.

ele geçirilen para ve soruşturmanın seyri:

Operasyonda ayrıca 68 bin 250 TL ve 150 dolar para bulundu. Gözaltına alınan zanlıların polisteki işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

ESENYURT&#039;TA BİR EVE DÜZENLENEN OPERASYONDA, 13 KİLO 550 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

ESENYURT'TA BİR EVE DÜZENLENEN OPERASYONDA, 13 KİLO 550 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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