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Başkan Güler'den küçük üreticilere büyük destek: mavi yemiş ve çoban fasulyesinde alım garantisi

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da üreticilere fidan, tohum ve alım garantisi vererek mavi yemiş ve çoban fasulyesiyle gelir artışı sağlıyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Başkan Güler'den küçük üreticilere büyük destek: mavi yemiş ve çoban fasulyesinde alım garantisi

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden üretime ve alıma eş zamanlı destek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kentte tarımsal üretimi çeşitlendirerek üreticilerin gelirini artırmayı hedefleyen destek programlarını sürdürdüklerini açıkladı. Proje kapsamında bölgeye özgü ürünler olan mavi yemiş ve çoban fasulyesi üretimi yaygınlaştırılıyor; üreticilere hem fidan ve tohum desteği hem de alım garantisi sağlanıyor.

Güler'in açıklamaları:

Başkan Güler, Gürgentepe ilçesinde üretim alanlarını gezerek üreticilerle bir araya geldi. Güler, mavi yemişin bu bölge için çok elverişli olduğunu ve çoban fasulyesinin de yeni bir gelir kaynağı olarak öne çıktığını belirterek, "Hem fidanlarını, tohumlarını dağıtıyoruz hem de alım garantisi veriyoruz. Üreticilerimiz hem para kazanıyor hem de yeni kaynaklarla ülkemize zenginlik katıyor." ifadelerini kullandı.

Üreticinin deneyimi:

Programdan yararlanan üreticilerden Adem Polat, mavi yemiş üretimindeki verim artışını örnekleyerek desteklerin somut etkisini paylaştı. Polat, ilk yıl 25-30 kilogram civarında ürün aldığını, geçen yıl 105 kilogram seviyesine ulaştığını ve bu yıl üretiminin 150 kilogramı geçtiğini söyledi. Yönlendirmeler sonucu mavi yemiş üretimine başladığını ve destekten memnun olduğunu vurguladı.

Üretim alanı ve hedefler:

Ordu genelinde Büyükşehir Belediyesi yardımlarıyla yaklaşık 170 dekar alanda mavi yemiş üretimi yapılıyor. Belediyenin çalışmaları, küçük alanlarda yüksek gelir elde edilmesine olanak tanıyan bu tür ürünlerin kent çapında yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Bu kapsamda, eylül ayında 20 bin mavi yemiş fidanı daha getirilmesi planlanıyor; yeni fidanlarla yaklaşık 50 dekar alanın daha üretime kazandırılması hedefleniyor.

Belediyenin sağladığı kombinasyonun —üretimi teşvik eden girdi desteği ile alım garantisinin birleşimi— küçük ölçekli üreticilere doğrudan gelir artışı sunduğu, bölgesel tarımsal çeşitliliği güçlendirdiği ve yerel ekonomiye katkı sağladığı öne çıkıyor.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER (SAĞDA) VE ADEM POLAT (SOLDA)

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER (SAĞDA) VE ADEM POLAT (SOLDA)

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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