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Gurbetçilerin yatırım ilgisi azaldı, Kayseri emlak piyasası durağan

Selim Atasoy, 2026'da Kayseri emlak piyasasının durağan olduğunu, gurbetçi yatırımlarının son 3-4 yılda azaldığını ve kredi indirimiyle canlanma umduklarını söyledi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Berk Doğan

Gurbetçilerin yatırım ilgisi azaldı, Kayseri emlak piyasası durağan

Kayseri emlak sektöründe bayram sonrası beklenen hareketlenme yaşanmadı

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, 2026 yılında şehirde gayrimenkul piyasasının beklenen canlılığı yakalayamadığını söyledi. Atasoy, özellikle Ramazan Bayramı sonrası alım-satımda anlamlı bir artış gözlenmediğini belirterek, kredi oranlarındaki gerilemenin piyasayı canlandıracağına dair ümit taşıdıklarını aktardı.

Başkan Atasoy, kentin emlak hareketlerinin genelde mevsimsel ve ekonomik göstergelerle paralel ilerlediğini ancak bu yılın başından itibaren talepte belirgin bir düşüş olduğunu vurguladı. Sektör temsilcileri, bankacılık koşullarındaki olumlu değişikliklerin talebi geri getirebileceğini ifade ediyor.

Sektörün değişen dinamikleri:

Gurbetçilerin gayrimenkul yatırımlarındaki rolü, Atasoy'a göre son yıllarda geriledi. Atasoy, '2026 yılında gayrimenkul sektörü maalesef çok durağan geçiyor. Özellikle Ramazan Bayramı’ndan itibaren sektörde herhangi bir hareketimiz yok. Kredi oranlarının düşmesiyle inşallah hareketleniriz diye umuyoruz' ifadeleriyle mevcut tablonun nedenlerine işaret etti.

Gurbetçi yatırımının azalması konusunu detaylandıran Atasoy, kuşak farklılıklarının tercihleri nasıl etkilediğini şöyle anlattı: 'Artık gayrimenkul sektöründe ’gurbetçi’ kavramını çıkarsak yeridir diye düşünüyoruz. Çünkü gurbetçilerimiz özellikle pandemi döneminden sonra yatırım pek yapmıyor. Bununla ilgili görüştüğümüz zaman kuşak farkının olduğunu ifade ediyorlar. 1960-1970 yıllarında ülkeden giden gurbetçilerimiz ve onların çocukları Türkiye’de yatırım yaptılar ama şu anda 3. kuşak dediğimiz torun kuşağı maalesef Türkiye’ye ve ilimize yatırımda bulunmuyorlar. Bu yüzden son 3-4 yıldır gurbetçilerin bir yatırımı söz konusu değil.'

Öğrenciler, kiralık konut ve kapora uyarısı:

Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala öğrenci konut talebinin piyasada bir hareketlilik oluşturduğunu söyleyen Atasoy, yerel talebin hareketini takip ettiklerini belirtti. Bununla birlikte farklı illerde kapora dolandırıcılığına ilişkin şikâyetlerin arttığını vurguladı ve aileleri uyardı.

Atasoy, vatandaşlara şu tavsiyeyi yineledi: 'Vatandaşlarımıza tavsiyelerimiz; emlak odasına kayıtlı üyelerle alışveriş yapmaya çalışsınlar. En azından herhangi bir sıkıntıda kaldıkları zaman biz müdahil olalım. Vatandaşlarımız bu konularda dikkat ederlerse hem kendileri sıkıntıda kalmaz, hem bizler de kendilerine daha iyi yardımcı oluruz.' Bu uyarı, özellikle öğrenciler için kiralama sürecinde temkinli adımlar atılması gerektiğini hatırlatıyor.

Kayseri'deki emlakçılar ve odalar, kayıtlı hizmet sunan temsilciler aracılığıyla güvenli işlemlerin önemine dikkat çekerken, piyasadaki kısmi durgunluğun kredi maliyetleri ve yatırımcı profilindeki değişimle ilişkili olduğuna işaret ediyor.

KAYSERİ EMLAKÇILAR ODASI BAŞKANI SELİM ATASOY

KAYSERİ EMLAKÇILAR ODASI BAŞKANI SELİM ATASOY

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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