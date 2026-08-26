Bursa’da yeni iş modelleriyle sürdürülebilir büyüme hedefi

BTSO hedefleri: ortak akıl ve güçlü iş modelleri

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Ortak akıl ve güçlü iş birlikleriyle Bursa ve Türkiye için değer üretmeye devam edeceğiz” sözleriyle oda vizyonunu özetledi. “Bursa’nın güçlü sivil toplum yapısı ve ortak hareket kültürü, şehrin en önemli kazanımlarından biridir” değerlendirmesini yapan Burkay, projelerin kentlere vizyon kattığını vurguladı.

BTSO’nun köklü geçmişine atıf yapan Burkay, kurumun temellerinin 137 yıl önce Osman Fevzi Efendi tarafından atıldığını ve bu hayalin bugün güçlü bir ekonomik güce dönüştüğünü belirtti. Burkay, kurumların ve iş yapma modellerinin çağın gereklerine göre dönüştürülmesinin zorunlu olduğunu kaydetti ve BTSO’nun göreve geldiklerinde ortaya koydukları 16 makro projeyi 60’ı aşkın projeye taşıdıklarını anlattı.

Bursa’nın vizyon projeleri:

Burkay, BTSO’nun vizyon projeleri arasında öne çıkan iki yapıyı detaylandırdı. Birincisi GUHEM (Gökbilim ve Uzay Eğitim Merkezi); Burkay’a göre GUHEM, dünyada kendi alanındaki sayılı merkezlerden biri ve benzersiz bir yapıya sahip. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gençlere yeni eğitim imkânları sağlanan merkez, her yıl yaklaşık 1 milyon gencin ziyaret ettiği bir mekan olarak tanımlanıyor ve çocukları uzay ile havacılık teknolojileriyle buluşturuyor.

İkinci yapı Bursa Business School. Burkay, buranın yapay zekâdan dijital dönüşüme, liderlikten yaşam boyu öğrenmeye kadar uzanan bir akademik yapı inşa ettiğini; hedeflerinin önümüzdeki 10 yıl içinde bu okulu kendi alanında dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline getirmek olduğunu belirtti. Burkay, “Her şey bir hayalle başlıyor; doğru iş modeliyle desteklenen hayaller şehirler ve ülkeler için çok büyük bir değere dönüşüyor” dedi.

TEKNOSAB ve yeni finansman modelleri:

Burkay, TEKNOSAB örneğinde doğru iş modelinin başarının belirleyicisi olduğunu vurguladı. BTSO yeni dönem projelerinde sürdürülebilir finansman, ortaklık kültürü ve güçlü yönetişim esaslarını benimsediğini söyledi. Yatırımcıların sürecin doğrudan parçası olduğu modeller geliştirdiklerini aktaran Burkay, 2024 yılında Türkiye’nin en büyük lojistik merkezlerinden birini Bursa’ya kazandırmak için girişim sermayesi yatırım fonu modelini hayata geçirdiklerini ve fonun ilk yılında TL bazında yüzde 126 değer kazandığını paylaştı.

Bu anlayışla TEKNOSAB bünyesinde teknopark, veri merkezi, serbest bölge ve organize ticaret bölgesi gibi yeni projeler planlandığını kaydeden Burkay, projelerin Bursa’nın dış ticaretine, üretim gücüne ve Türkiye’nin kalkınma hedeflerine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

TEKNOSAB KOBİ OSB yeni bir ekosistem olacak:

TEKNOSAB KOBİ OSB projesinin şehir içinde sıkışmış işletmelerin planlı, modern ve rekabetçi üretim alanlarına taşınmasını sağlayacağına dikkat çeken Burkay, projenin üretim, ticaret, teknoloji ve sektörel kümelenmeyi aynı ekosistemde buluşturacağını söyledi. Bursa’da şehir içinde faaliyet gösteren ve daha nitelikli alanlara taşınmak isteyen yaklaşık 8 bin firmanın bulunduğunu belirten Burkay, KOBİ OSB modelinin bu firmalara planlı üretim alanları sunarken sektörel kümelenme sayesinde birlikte üretme ve rekabet etme kabiliyeti kazandıracağını aktardı.

Proje kapsamında yaklaşık 7 bin firmanın bölgeyle buluşturulması amaçlanıyor. Kamulaştırma sürecinin Valiliğin koordinasyonunda yürütüldüğünü, modelin firmalardan gelen talepler doğrultusunda şekillendirildiğini ifade eden Burkay, Osmanlı dönemindeki Emir Han, Fidan Han ve Koza Han geleneğinin bugün çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden yorumlandığını belirtti. Projenin önemli bir bölümünün dört yıl içinde tamamlanarak KOBİ’lerin katma değerli üretime erişiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Burkay’ın açıklamaları, Bursa’nın ekonomik ve toplumsal dönüşümünde kurumların üstleneceği roller, finansman modelleri ve iş birliği kültürünün önemine dikkat çekiyor. BTSO’nun projeleri ve stratejik yaklaşımı, Bursa’yı hem yerel hem de ulusal ölçekte rekabet gücünü artırmayı amaçlayan somut adımlarla buluşturuyor.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM BURKAY, "ORTAK AKIL VE GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİYLE BURSA VE TÜRKİYE İÇİN DEĞER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ.