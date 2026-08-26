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Yamanlar tarla domatesinde üretim ve koruma için sahada buluşma

Yamanlar Tarla Domatesi üreticileri, Yamanlar'da düzenlenen Tarla Günü'nde buluşarak yetiştirme yöntemleri, verim ve yerel çeşitlerin korunmasını ele aldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Berk Doğan

Yamanlar tarla domatesinde üretim ve koruma için sahada buluşma

Yamanlar tarla domatesinde tarla günü etkinliği

İzmir’in yerel tarımsal değerlerinden biri olan Yamanlar Tarla Domatesi için düzenlenen Tarla Günü, Karşıyaka'ya bağlı Yamanlar Mahallesi topraklarında gerçekleştirildi. Etkinlikte üreticiler ile teknik ekipler bir araya gelerek tarlalarda detaylı incelemeler yaptı ve üretim sürecine dair uygulamaları gözden geçirdi.

Saha incelemeleri ve üretici görüşleri:

Program kapsamında üretim sahalarında yapılan değerlendirmelerde, yetiştiricilik teknikleri, sulama, hastalık ve zararlı yönetimi ile hasat uygulamaları ele alındı. Teknik personel, üreticilerin talep ve önerilerini tek tek dinledi; sahadaki gözlemler doğrultusunda pratik iyileştirme önerileri tartışıldı. Üreticiler, verimlilik ve ürün kalitesini artırmaya dönük uygulamaların önemini vurguladı.

Yerel çeşitlerin korunması ve destek çalışmaları:

Etkinlikte, yerel çeşitlerin muhafazası ve gelecek kuşaklara aktarılması öncelikli hedef olarak öne çıktı. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, sürdürülebilir üretimin sağlanması için yürütülen teknik destek, eğitim ve saha çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini bildirdi. Katılımcılar, bölgeye özgü tarımsal değerin korunmasının hem ekonomik hem de kültürel açıdan kritik olduğunda birleşti.

Tarla Günü, üreticiler ile uzmanlar arasında doğrudan iletişim kurulmasına imkan vererek hem kısa vadeli uygulamalar hem de uzun vadeli koruma stratejileri üzerine somut adımların planlanmasına zemin hazırladı. Etkinlik, bölge tarımının sürdürülebilirliği ve yerel çeşitlerin yaşatılması yönünde atılan adımların önemli bir parçası olarak değerlendirildi.

&#039;TARLA GÜNÜ&#039; ETKİNLİĞİNDE ÜRETİCİLER VE TEKNİK EKİPLER BİR ARAYA GELDİ.

'TARLA GÜNÜ' ETKİNLİĞİNDE ÜRETİCİLER VE TEKNİK EKİPLER BİR ARAYA GELDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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