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Çayıryolu köyünden KETEM'e ücretsiz kanser taraması ve sağlık eğitimi

Çayıryolu köyünden getirilen köylüler KETEM'de ücretsiz kanser taramasından geçirildi; koruyucu sağlık, ağız-diş muayenesi ve farkındalık eğitimi verildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:40

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Serkan Varol

Çayıryolu köyünden KETEM'e ücretsiz kanser taraması ve sağlık eğitimi

Çayıryolu köyü sakinleri KETEM'de taramadan geçti

Bayburt’un Çayıryolu köyünden getirilen köylüler, KETEM bünyesinde ücretsiz kanser taramalarına alındı. Gün boyu devam eden uygulamada katılımcılara tarama işlemlerinin yanı sıra koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

tarama organizasyonu ve saha eğitimi:

Çalışma, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü. Vatandaşlar KETEM’e ulaştırıldıktan sonra uzman ekipler tarafından gerekli tarama testleri uygulandı ve sahada eğitim verildi. Eğitimde kanser taramalarının önemi, erken tanının rolü ve korunma yolları anlatıldı.

Tarama sonrası ekipler, katılımcılara Sağlıklı Hayat Merkezi hizmetleri ile koruyucu sağlık uygulamaları hakkında detaylı bilgi sağladı. Talepleri doğrultusunda vatandaşlara ağız ve diş muayenesi de yapıldı.

farkındalık çalışması ve köye dönüş:

Etkinlik kapsamında 1-31 Ekim tarihlerini kapsayan Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeni ile katılımcılara pembe kurdele takılarak meme kanserinde erken teşhisin önemi vurgulandı. Taramaları ve bilgilendirilmeleri tamamlanan vatandaşlar, aynı gün ücretsiz şekilde köylerine geri gönderildi.

Yetkililer, benzer mobil tarama ve bilgilendirme faaliyetlerinin köylerde erişimi artırmaya yönelik devam edeceğini bildirdi.

ÇAYIRYOLU KÖYÜ SAKİNLERİ KETEM’DE ÜCRETSİZ KANSER TARAMASINDAN GEÇTİ

ÇAYIRYOLU KÖYÜ SAKİNLERİ KETEM’DE ÜCRETSİZ KANSER TARAMASINDAN GEÇTİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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