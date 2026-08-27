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Çaykur Rizespor dayanıklılık çalışmalarıyla Gaziantep sınavına hazırlanıyor

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Recep Uçar yönetiminde yapılan antrenmanda Çaykur Rizespor, koşu, pas, koordinasyon ve dar alanda çift kale maç yaptı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 23:07

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Çaykur Rizespor dayanıklılık çalışmalarıyla Gaziantep sınavına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, maç öncesi son idmanlarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenmanı Recep Uçar yönetti ve çalışma programı planlandığı gibi uygulandı.

antrenmanın içeriği:

İdman ısınma hareketleriyle başladı; bu bölüm oyuncuların maç temposuna uyum sağlaması için temel hazır hale getirme amacı taşıdı. Çalışma, yürüyüş ve koşu temelli ısınmanın ardından koşu, pas ve koordinasyon çalışmalarına geçti. Antrenmanın son bölümünde futbolcular; top kapma çalışmaları, dar alanda çift kale maç uygulamaları ve dayanıklılık koşusu ile fiziksel dirençlerini test etti.

maç takvimi ve son notlar:

Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma, Trendyol Süper Lig 3. hafta programında yer alıyor. Maç, cumartesi günü saat 21.30'da Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Teknik ekip, saha içi ritmi artırmaya yönelik bu idmanlarla deplasman sınavına hazır olmayı hedefliyor.

GAZİANTEP FK İLE KARŞILAŞACAK OLAN ÇAYKUR RİZESPOR, HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ.

GAZİANTEP FK İLE KARŞILAŞACAK OLAN ÇAYKUR RİZESPOR, HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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