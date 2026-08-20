Çaykur Rizespor'da duran top çalışmasıyla Samsunspor hazırlığı

Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlayacak olan Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürülen antrenmanlarla maç hazırlığını derinleştiriyor. Çalışmayı Teknik Direktör Recep Uçar yönetti.

antrenmanın akışı:

Isınma hareketleriyle başlayan idman; rondo çalışması, hücum varyasyonları ve taktik odaklı uygulamalarla devam etti. Ekip, topa sahip olma, hızlı hücum ve savunma dengesi üzerinde yoğunlaştı. Programın merkezi olan taktik idmanlar, takımın maç içi organizasyonlarını pekiştirmeye yönelikti.

özel duran top çalışması:

Antrenmanın son bölümünde Teknik Direktör Recep Uçar, karşılaşmada ilk 11'de yer vermeyi düşündüğü futbolcularla özel çalışmalar yaptı. Bu grup ile yaklaşık 15 dakika süren serbest vuruş ve duran top organizasyonları üzerinde duruldu; kombinasyonlar ve sorumluluk dağılımı tekrarlandı.

son idman ve kampa giriş:

Çaykur Rizespor, Samsunspor maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı son antrenmanla tamamlayacak. Bu çalışmanın ardından takım tesislerde kampa girerek maç gününe kadar hazırlıklarını kapalı ortamda sürdürecek.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 2. HAFTASINDA SAHASINDA SAMSUNSPOR’U KONUK EDECEK OLAN ÇAYKUR RİZESPOR, KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA DEVAM ETTİ