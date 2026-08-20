Dolar 47,7731 -0,36%
Euro 56,1838 +0,33%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.025,39 +0,63%
EUR/USD 1,1684 +0,01%
Brent Petrol 93,41 +1,95%
--°

Çaykur Rizespor'da duran top çalışmasıyla Samsunspor hazırlığı

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde rondo, hücum varyasyonları ve duran top çalışmalarıyla Samsunspor maçına hazırlanıyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 20:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çaykur Rizespor'da duran top çalışmasıyla Samsunspor hazırlığı

Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlayacak olan Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürülen antrenmanlarla maç hazırlığını derinleştiriyor. Çalışmayı Teknik Direktör Recep Uçar yönetti.

antrenmanın akışı:

Isınma hareketleriyle başlayan idman; rondo çalışması, hücum varyasyonları ve taktik odaklı uygulamalarla devam etti. Ekip, topa sahip olma, hızlı hücum ve savunma dengesi üzerinde yoğunlaştı. Programın merkezi olan taktik idmanlar, takımın maç içi organizasyonlarını pekiştirmeye yönelikti.

özel duran top çalışması:

Antrenmanın son bölümünde Teknik Direktör Recep Uçar, karşılaşmada ilk 11'de yer vermeyi düşündüğü futbolcularla özel çalışmalar yaptı. Bu grup ile yaklaşık 15 dakika süren serbest vuruş ve duran top organizasyonları üzerinde duruldu; kombinasyonlar ve sorumluluk dağılımı tekrarlandı.

son idman ve kampa giriş:

Çaykur Rizespor, Samsunspor maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı son antrenmanla tamamlayacak. Bu çalışmanın ardından takım tesislerde kampa girerek maç gününe kadar hazırlıklarını kapalı ortamda sürdürecek.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 2. HAFTASINDA SAHASINDA SAMSUNSPOR’U KONUK EDECEK OLAN ÇAYKUR RİZESPOR...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 2. HAFTASINDA SAHASINDA SAMSUNSPOR’U KONUK EDECEK OLAN ÇAYKUR RİZESPOR, KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA DEVAM ETTİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor
images

Çorum FK'da veda: Burak Çoban ile yollar karşılıklı fesihle ayrıldı
images

Batrakov galatasaray'da: amaç kupalar ve ligde istikrar
images

Yönetim kurulu Cevat Şenkardeşler'in başkanlığını sona erdirdi, Mert Paflak göre...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

Vucic ekim tarihlerini işaret etti, cumhurbaşkanlığı kışa kalabilir

Ruşen Çakır savunmasında: gizli tanık çelişkileri ve eleştirel yayın vurgusu

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı