Erzurumspor tam kadro Galatasaray maçına kampa girerek hazırlandı
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında yarın Kazım Karabekir Stadyumu’nda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
son idman ve kamp:
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen ter idmanı ile hazırlıklarını sonlandıran Dadaşlar, maç öncesi kampa girdi.
sakatlık ve kadro durumu:
Erzurumspor FK’da mücadele öncesinde eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor; takım maça tam kadro hazır durumda.
Dadaşlar, yarınki karşılaşma için saha hazırlıkları ve mental konsantrasyon üzerine odaklandı.
MUSTAFA YUMLU
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