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Erzurumspor tam kadro Galatasaray maçına kampa girerek hazırlandı

Erzurumspor FK, Süper Lig 2. haftasında yarın Kazım Karabekir'de Galatasaray'ı ağırlayacak; Serkan Özbalta ile son idman tamamlandı, eksik oyuncu yok.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 20:33

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erzurumspor tam kadro Galatasaray maçına kampa girerek hazırlandı

Erzurumspor tam kadro Galatasaray maçına kampa girerek hazırlandı

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında yarın Kazım Karabekir Stadyumu’nda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

son idman ve kamp:

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen ter idmanı ile hazırlıklarını sonlandıran Dadaşlar, maç öncesi kampa girdi.

sakatlık ve kadro durumu:

Erzurumspor FK’da mücadele öncesinde eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor; takım maça tam kadro hazır durumda.

Dadaşlar, yarınki karşılaşma için saha hazırlıkları ve mental konsantrasyon üzerine odaklandı.

MUSTAFA YUMLU

MUSTAFA YUMLU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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