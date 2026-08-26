Cedi Osman'dan litvanya maçı öncesi taraftara galibiyet sözü

Cedi Osman: kendi sahamızda başlayacak ikinci turu galibiyetle açmak istiyoruz

A Milli Erkek Basketbol Takımı kaptanı Cedi Osman, Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda Cuma günü oynanacak Litvanya maçına ilişkin beklentilerini ve hazırlıkları değerlendirdi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Osman, takımın birinci aşamayı 6’da 6 tamamladığını hatırlatarak temkinli bir yaklaşım benimsediklerini belirtti.

Hazırlıklar ve hedefler:

Osman, "Hazırlıklarımızı şu aşamada çok iyi sürdürüyoruz. İlk aşamayı, ilk grubu 6’da 6 bitirdik ama tabii ki de buna aldanmamak gerekiyor" diyerek ikinci grupta karşılaşacakları rakiplerin zorluklarına dikkat çekti. İtalya, Litvanya ve İzlanda gibi ekiplerle eşleştiklerini hatırlatan kaptan, ilk maçın Litvanya ile kendi sahalarında oynanacağını ve bunun kritik bir başlangıç olacağını vurguladı.

Toplantıda Osman, Litvanya'nın tam kadro gelmemiş olmasının sonucu değiştirmeyeceğini; her rakibe karşı yüzde yüz bir oyun sergilemenin zorunlu olduğunu söyledi: "Her ne kadar Litvanya tam takımla gelmemiş olsa da bizim için zor bir karşılaşma olacak. O yüzden kimle oynarsak oynayalım her zaman yüzde yüzümüzle oynamak zorundayız."

Tribünlerin önünde oyun ve atmosfer:

Gelişim Merkezi'nde oynadıkları karşılaşmalarda seyircinin verdiği desteğin her zaman belirleyici olduğunu aktaran Osman, taraftarın takıma katkısına dikkat çekti. "Taraftarlarımız bizi her zaman destekledi. O yüzden de biz de onlara en iyi şekilde cevap vermek istiyoruz. Taraftarımızın önünde en iyi basketbolumuzu oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Osman, takımın birinci grubu geride bırakıp yeni bir sürece başladığını söyleyerek konsantrasyonun önemini yeniledi ve "Artık yepyeni bir grup var. O yüzden de en iyi şekilde konsantre olmamız gerekiyor" diyerek Cuma günkü maçın hem skor hem de moral açısından belirleyici olacağını belirtti.

Ay-yıldızlılar, Litvanya müsabakasıyla turnuvanın ikinci etabına başlarken, kaptanın vurguladığı hedef net: kendi seyircileri önünde maçı kazanmak ve galibiyet serisini sürdürmek.

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI KAPTANI CEDİ OSMAN